Adozione dell’aggiornamento del Piano Comunale di Spiaggia e avvio della procedura per le osservazioni

L’Amministrazione Comunale di Locri informa la cittadinanza che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 3 ottobre 2025, è stato adottato l’aggiornamento del Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.), strumento di pianificazione che disciplina l’uso, la tutela e la valorizzazione del litorale comunale nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, fruibilità pubblica e valorizzazione delle attività turistico-balneari.

L’aggiornamento del Piano si inserisce in un più ampio quadro di revisione e armonizzazione degli strumenti urbanistici comunali, con l’obiettivo di rendere il sistema costiero di Locri più accessibile, ordinato e rispettoso dell’ambiente, garantendo al contempo nuove opportunità per il turismo e l’economia locale.

Ai sensi della normativa vigente, il Piano adottato è depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica – e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Locri riguardante il piano Strutturale Comunale, nella sezione “Piano Comunale di Spiaggia” (https://www.pianostrutturalelocri.it/piano-spiaggia/).

A partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso di adozione, ovvero dal 10 ottobre 2025, chiunque abbia interesse potrà prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni entro il termine di 20 (venti) giorni, utilizzando le modalità indicate nell’avviso stesso.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, operatori economici, associazioni e ordini professionali a partecipare attivamente a questa fase di confronto, che rappresenta un momento fondamentale per condividere scelte strategiche sul futuro della fascia costiera di Locri.

«Il nuovo Piano Comunale di Spiaggia sottolinea il Sindaco di Locri Giuseppe Fontana segna un passo decisivo verso una gestione più sostenibile e moderna del nostro litorale, capace di coniugare tutela ambientale, sviluppo turistico e qualità dei servizi.

L’apertura alla partecipazione pubblica è un elemento essenziale per costruire un progetto condiviso e duraturo per la città».

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Urbanistica – Ufficio Demanio, del Comune di Locri o consultare la documentazione disponibile online all’indirizzo indicato.