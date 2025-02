Aeroporti Calabria, Princi “Trend straordinario, risultato della strategia vincente del Presidente Occhiuto”

“Anche a inizio 2025 prosegue il trend straordinario degli aeroporti calabresi, con oltre 252 mila passeggeri nel solo mese di gennaio e un incremento del 34,6% rispetto a un anno fa. Nell’anno appena concluso, gli scali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria hanno movimentato ben 3 milioni e 607 mila viaggiatori.

Proprio l’Aeroporto dello Stretto è stato quello con maggiore incremento in Italia nel 2024. Il significativo movimento dei passeggeri negli aeroporti calabresi rappresenta un risultato storico ottenuto grazie alla strategia vincente del Presidente della Regione Roberto Occhiuto”.

Lo afferma in una nota l’eurodeputata FI-PPE, Giusi Princi.

“È per me un orgoglio prosegue portare a Bruxelles una Calabria migliore e ricca di potenzialità, una regione che finalmente, grazie al Presidente Occhiuto, ha cambiato narrazione di sé.

Proprio di questa Calabria abbiamo parlato all’evento che si è svolto a Bruxelles, che ho fortemente voluto e promosso al Parlamento insieme alla Regione Calabria e alla Camera di Commercio Belgo-Italiana.

Tra le tante autorità presenti continua l’eurodeputata calabrese, a Bruxelles è intervenuto anche il CEO di Ryanair Eddie Wilson che, definendo la Calabria ‘migliore regione d’Europa’, ha illustrato il trend di crescita degli aeroporti calabresi e l’importante collaborazione con la Regione Calabria.

Il movimento che si sta creando con l’aumento dei passeggeri negli aeroporti conferma le grandi potenzialità della regione, capace di attrarre i flussi turistici grazie alla visione e all’intraprendenza del Presidente Occhiuto e di tutta la squadra.

È motivo di orgoglio per me contribuire a narrare le meraviglie della Calabria promuovendo importantissimi eventi in Parlamento e gettando le basi per un’ulteriore valorizzazione della nostra terra conclude Giusi Princi anche presso gli eurodeputati e le massime autorità istituzionali europee”.