Aeroporto dello Stretto, Cantarella “con Cannizzaro una visione che cambia reggio”

“Quello presentato oggi non è semplicemente un piano di interventi sull’Aeroporto dello Stretto, ma una vera visione di città. Una visione che condivido pienamente e per la quale va riconosciuto al sindaco Francesco Cannizzaro il merito di aver rimesso al centro della programmazione infrastrutture, collegamenti e sviluppo del territorio”.

È quanto dichiara Giuseppe Cantarella, Presidente della IV Circoscrizione – Reggio Sud, commentando il programma di investimenti da 64 milioni di euro destinato al Tito Minniti e alle aree connesse.

“A Cannizzaro va il mio plauso personale e istituzionale. Sta dimostrando con i fatti cosa significa avere una visione e, soprattutto, la determinazione necessaria per trasformarla in programmazione e opere concrete.

È questa la politica nella quale credo: una politica che non si limita ad amministrare il presente, ma costruisce il futuro”.

Il piano prevede 36 milioni di euro per l’ampliamento dell’aerostazione e il nuovo terminal Arrivi, insieme agli interventi sulle aree circostanti, sulle pavimentazioni aeroportuali, sulla riqualificazione ambientale del lato mare, sulla sicurezza e digitalizzazione dello scalo e quasi 8 milioni per accessi, parcheggi e viabilità.

Un insieme di investimenti che assume un significato ancora maggiore per la IV Circoscrizione, direttamente interessata da una parte importante di questa trasformazione.

“La crescita dell’aeroporto, gli interventi sulla viabilità e sugli accessi e il sistema dei collegamenti che

interessa anche l’area di Saracinello devono diventare una straordinaria spinta per il rinnovamento del nostro territorio. La grande infrastruttura deve trascinare con sé ciò che la circonda, generando riqualificazione, servizi, mobilità e nuove opportunità”.

A questa strategia si aggiunge il progetto rilanciato da Cannizzaro per il pontile di San Gregorio, con l’obiettivo di creare un collegamento via mare con Messina e rafforzare ulteriormente il ruolo del Tito Minniti all’interno dell’Area dello Stretto.

“Anche qui emerge la capacità di Cannizzaro di guardare oltre il singolo intervento. Collegare in maniera efficace la sponda siciliana al nostro aeroporto significa dare finalmente concretezza al concetto di Aeroporto dello Stretto e ampliare enormemente il bacino di utenza del Tito Minniti.

È una scelta lungimirante, capace di incidere sulla mobilità e sulle prospettive di sviluppo dell’intera area”.

Per Cantarella, la concentrazione di investimenti rappresenta anche l’occasione per attribuire una nuova centralità alla zona sud della città.

“Per troppo tempo abbiamo parlato delle periferie come territori distanti dai grandi processi di sviluppo. Oggi possiamo affermare esattamente il contrario: la IV Circoscrizione può diventare uno dei luoghi nei quali prende forma la nuova Reggio.

Abbiamo il dovere di accompagnare questa grande progettazione lavorando sulla qualità urbana, sul decoro, sui servizi e sulla valorizzazione del territorio. Non basta costruire un aeroporto moderno: dobbiamo

costruire un territorio all’altezza dell’aeroporto che stiamo realizzando”. Cantarella conclude:

“Quella indicata da Francesco Cannizzaro è una direzione che condivido con convinzione: programmare, investire e realizzare, restituendo a Reggio la capacità di pensare in grande.

Al Sindaco va riconosciuto il merito di aver affrontato con determinazione una delle sfide decisive per il futuro della città, costruendo attorno all’Aeroporto dello Stretto una prospettiva che guarda ben oltre il singolo intervento. Come

Presidente della IV Circoscrizione intendo accompagnare con convinzione questo percorso, affinché questa stagione di investimenti diventi una grande occasione di crescita e rinnovamento anche per il nostro territorio.

La IV Circoscrizione non vuole assistere al cambiamento: vuole contribuire a costruirlo. Ed è attraverso visione, programmazione e capacità di fare squadra che possiamo costruire la Reggio dei prossimi anni”.

«Abbiamo scelto fin dall’inizio una strada precisa: costruire una Circoscrizione presente, aperta e operativa, capace di ascoltare i cittadini ma anche di trasformare le segnalazioni in proposte concrete. Sappiamo che il percorso è impegnativo e che i risultati richiedono lavoro, confronto e tempo, ma la macchina è ormai pienamente avviata.

Adesso conclude Cantarella abbiamo un ulteriore strumento per lavorare ancora di più e ancora meglio. Il nostro obiettivo resta uno solo: dare voce ai territori e costruire, insieme

all’Amministrazione Comunale e con il fondamentale supporto del nostro Sindaco Francesco Cannizzaro, una Reggio Sud sempre più protagonista».