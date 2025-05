Aeroporto Reggio, nuove regole per il parcheggio, tempo limitato e rilevamento lettura targhe: se ne è discusso nella Commissione VIII

Sotto la presidenza di Carmelo Versace si è riunita a palazzo san Giorgio la VIII Commissione Consiliare alla presenza del Comandante della Polizia Municipale Salvatore Zucco

Durante l’incontro si è discusso circa le nuove regole per il parcheggio dentro l’aeroporto con tempo limitato e rilevamento lettura targhe e dell’attività della polizia municipale nell’area esterna per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Il nuovo sistema ‘Park & Control’ voluto da SACAL consente di sostare gratuitamente per un massimo di 10 minuti. Superato questo tempo, scatta automaticamente la multa.

Il comandante Zucco ha specificato che in relazione a ciò che avviene dentro l’area di competenza SACAL non vi è una competenza comunale nel mentre fuori vi sono in corso varie attività di controllo e monitoraggio che ha di fatto portato ordine e sicurezza nell’intera zona.

Alla riunione è intervenuto il consigliere Castorina Antonino del gruppo Red il quale ha richiesto un incontro urgente con Sacal per ampliare il minutaggio di sosta all’interno dell’area che ad oggi è in tempo ridotto perfino a rispetto a Fiumicino e disciplinare gli stalli per i taxi evitando la sosta selvaggia. “Un lavoro di interlocuzione – dichiara Castorina – necessario per potenziare e migliorare il servizio anche alla luce dell’utenza turistica che ha oggi il nostro Aeroporto”.

Dello stesso avviso il consigliere Barreca che ritiene ingiusto un tempo così limitato di sosta specie per le persone anziane o in difficoltà.

Il presidente della Commissione Carmelo Versace ha recepito le richieste della commissione e si è proposto di attivare le varie interlocuzioni per affrontare il problema