Aeroporto territoriale, Russo: «Con Maratea un’alleanza strategica per lo sviluppo dell’intero comprensorio»

SCALEA – L’aeroporto territoriale di Scalea si conferma sempre più come un’infrastruttura destinata a svolgere un ruolo strategico per lo sviluppo dell’Alto Tirreno cosentino e della costa lucana.

Ne è convinto il sindaco di Scalea, Mario Russo, che accoglie con favore le dichiarazioni del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sull’opportunità di rafforzare il legame tra Scalea e Maratea nell’ambito del progetto inserito nella Regional Air Mobility.

Secondo il primo cittadino, l’ipotesi di affiancare il nome di Maratea a quello dello scalo rappresenta il riconoscimento della naturale vocazione interregionale dell’infrastruttura, chiamata a servire un’area vasta che supera i confini amministrativi e mette in rete due territori accomunati da importanti potenzialità turistiche, paesaggistiche ed economiche.

Russo condivide anche la proposta del presidente Occhiuto di promuovere un distretto turistico Scalea-Maratea, definendola una scelta strategica capace di rafforzare il ruolo dell’aeroporto come infrastruttura al servizio di un sistema turistico integrato. Una visione che punta a valorizzare le eccellenze di Calabria e Basilicata, incrementare l’attrattività del territorio e favorire nuovi flussi turistici.

Il sindaco evidenzia, inoltre, come questa prospettiva si inserisca nel percorso di collaborazione istituzionale avviato sin dal suo insediamento con il sindaco di Maratea, Cesare Albanese. Un rapporto costruito sul dialogo e sulla convinzione che le principali sfide per il territorio possano essere affrontate solo attraverso strategie condivise e una programmazione comune.

Per Russo, l’ingresso di Scalea nella Regional Air Mobility conferisce al progetto una dimensione nazionale. L’aeroporto territoriale viene infatti considerato non soltanto una nuova infrastruttura, ma uno strumento capace di migliorare l’accessibilità dell’area, rafforzarne la competitività turistica e creare nuove opportunità di sviluppo economico per l’intero comprensorio.

Nel suo intervento il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma e all’amministratore unico di ENAC Servizi Marco Trombetti per il sostegno garantito al progetto.

«Oggi più che mai – conclude Russo – abbiamo il dovere di guardare oltre i confini dei singoli Comuni. Il futuro appartiene ai territori che sanno fare squadra, costruire alleanze istituzionali e trasformare una visione condivisa in opportunità concrete per i cittadini.»