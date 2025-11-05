Cosenza

“Afferra il tuo miracolo – Oltre la realtà”: la voce di Carolina Liporace rivive tra le pagine di un libro inno alla speranza

Foto di Redazione Redazione49 minuti fa
61 minuto di lettura

di Nicoletta Toselli

Sabato 8 novembre 2025, alle ore 17.30, il Mondadori Bookstore di Settimo di Montalto Uffugo ospiterà un appuntamento dal profondo valore umano e civile: la presentazione del libro postumo di Carolina Liporace, “Afferra il tuo miracolo – Oltre la realtà”, pubblicato da Ilfilorosso e curato da Ida Andreoli.

È un evento di beneficenza molto importante, pensato per sostenere la ricerca e la sensibilizzazione contro il cancro. La curatrice Ida Andreoli ha voluto portare a termine il progetto di Carolina, venuta a mancare solo pochi mesi fa dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Il libro raccoglie la testimonianza autentica e luminosa di una giovane donna che ha affrontato la prova della sofferenza con straordinaria lucidità, fede e amore. Un diario interiore che si trasforma in un inno alla speranza, un invito a “afferrare il proprio miracolo” anche quando la realtà sembra piegarsi sotto il peso del dolore.

Durante l’incontro interverranno Anna Settino, docente; Ida Andreoli, curatrice del volume; Stefania Galassi, neuroradiologa dell’AO Annunziata di Cosenza; e Antonio Liporace, ministro del culto. A moderare sarà Erminia Madeo, editor, con letture a cura di Teresa Francesca Magarò, docente.

Attraverso una scrittura limpida e rispettosa, Ida Andreoli ha dato voce al pensiero di Carolina, mantenendo intatto il senso profondo delle sue parole: un messaggio che non chiude, ma apre — apre alla consapevolezza, all’amore, alla possibilità di vivere pienamente anche nel limite.

La presentazione si preannuncia come un momento di condivisione e memoria, in cui letteratura e solidarietà si intrecciano nel nome della vita, della fede e della forza interiore di una donna che ha trasformato il dolore in dono.

Tag
Foto di Redazione Redazione49 minuti fa
61 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio