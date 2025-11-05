“Afferra il tuo miracolo – Oltre la realtà”: la voce di Carolina Liporace rivive tra le pagine di un libro inno alla speranza

di Nicoletta Toselli

Sabato 8 novembre 2025, alle ore 17.30, il Mondadori Bookstore di Settimo di Montalto Uffugo ospiterà un appuntamento dal profondo valore umano e civile: la presentazione del libro postumo di Carolina Liporace, “Afferra il tuo miracolo – Oltre la realtà”, pubblicato da Ilfilorosso e curato da Ida Andreoli.

È un evento di beneficenza molto importante, pensato per sostenere la ricerca e la sensibilizzazione contro il cancro. La curatrice Ida Andreoli ha voluto portare a termine il progetto di Carolina, venuta a mancare solo pochi mesi fa dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Il libro raccoglie la testimonianza autentica e luminosa di una giovane donna che ha affrontato la prova della sofferenza con straordinaria lucidità, fede e amore. Un diario interiore che si trasforma in un inno alla speranza, un invito a “afferrare il proprio miracolo” anche quando la realtà sembra piegarsi sotto il peso del dolore.

Durante l’incontro interverranno Anna Settino, docente; Ida Andreoli, curatrice del volume; Stefania Galassi, neuroradiologa dell’AO Annunziata di Cosenza; e Antonio Liporace, ministro del culto. A moderare sarà Erminia Madeo, editor, con letture a cura di Teresa Francesca Magarò, docente.

Attraverso una scrittura limpida e rispettosa, Ida Andreoli ha dato voce al pensiero di Carolina, mantenendo intatto il senso profondo delle sue parole: un messaggio che non chiude, ma apre — apre alla consapevolezza, all’amore, alla possibilità di vivere pienamente anche nel limite.

La presentazione si preannuncia come un momento di condivisione e memoria, in cui letteratura e solidarietà si intrecciano nel nome della vita, della fede e della forza interiore di una donna che ha trasformato il dolore in dono.