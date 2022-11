Affidamento gestione servizio di primo intervento medico sanitario all’interno del porto di Gioia Tauro

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

L’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha ripubblicato il bando di gara per la procedura di affidamento della “Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno dell’ambito portuale di Gioia Tauro e il relativo servizio di trasporto in autoambulanza a favore di tutti gli utenti portuali” con scadenza di presentazione delle domande fissata al prossimo 28 dicembre alle ore dodici.

Considerata l’importanza del servizio, ubicato all’interno dell’area portuale, l’Ente, guidato dal presidente Andrea Agostinelli, ha ritenuto opportuno rilasciare una proroga tecnica allo scadere della precedente gestione, in quanto la gara di affidamento, pubblicata per rinnovarne il servizio, è andata deserta.

Si tratta di una decisione assunta dall’Ente per offrire un servizio di primaria necessità, per cui si è deciso di prorogarne la gestione tecnica fino al 31 dicembre 2022, con l’obiettivo di assicurare l’attività medico sanitaria, considerata rilevante all’interno di uno scalo portuale dove insistono migliaia di utenti.

Con la riapertura della gara si riaprono, quindi, i termini per la presentazione delle domande per assicurare un servizio, certamente essenziale, ma per il quale necessita una specifica aggiudicazione dell’appalto.

La procedura di gara sarà espletata attraverso la piattaforma di e-procurement dedicata sul sito internet dell’Ente. Si procederà seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’appalto che avrà una durata di 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023.