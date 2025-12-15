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**Agenda Politica 2026: Scriviamo insieme il futuro!**

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio15 Dicembre 2025
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agenda politica paola

Siamo entusiasti di invitare tutti i cittadini a partecipare all’evento “Agenda Politica 2026”, che si terrà lunedì 22 dicembre alle 19:00 presso la Sala Convegni del Ristorante “Le Mimose”, in Via Gaudimare 9, a Paola.

Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per contribuire attivamente al futuro delle nostre comunità, della nostra provincia e della nostra regione.

Sarà un momento di confronto e collaborazione, dove amministratori pubblici e cittadini si uniranno per costruire un progetto che risponda alle esigenze e alle aspirazioni di tutti.

Insieme, possiamo tracciare una strada verso un domani migliore.

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Graziano Tomarchio

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