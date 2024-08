Agesci, 18mila capi educatori scout si incontrano dal vivo per riflettere sul futuro delle nuove generazioni

689 i capi provenienti da 77 Gruppi della Calabria tra i 18.000 capo e capi dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici italiani pronti a incontrarsi a Verona dal 22 al 25 agosto per la Route nazionale delle Comunità capi 2024.

Oltre 60 incontri, approfondimenti e dibattiti per analizzare la realtà dei giovani di oggi e definire le sfide e il percorso dell’Associazione per i prossimi anni.

Un incontro che avviene nel 50esimo anno dalla fondazione dell’AGESCI del 1974. Da cinquant’anni le capo e i capi si appassionano alla bellezza del servizio e accompagnano le nuove generazioni alla realizzazione di sé come donne e uomini, attraverso il gioco, l’avventura e la strada.

Sarà un grande momento di riflessione collettiva: quattro giorni per partecipare a oltre 60 tra incontri, approfondimenti, momenti di formazione e dibattiti, con lo scopo di analizzare la realtà dei giovani di oggi e definire le sfide e il percorso dell’Associazione per i prossimi anni.

In via di definizione, ma già ricco di conferme, il parterre di ospiti che interverranno, tra educatori, giornalisti, intellettuali, sociologi.

Un momento importante, non solo per i numeri delle persone che saranno coinvolte, ma anche per l’eccezionalità dell’evento: le Route nazionali precedenti si sono tenute nel 1979 a Bedonia (Parma) e nel 1997 ai Piani di Verteglia (Avellino) e hanno rappresentato momenti di snodo dell’Associazione, che oggi conta più di 180mila iscritti, tra capi e ragazzi.

A fare da collante alla quattro giorni, il tema della felicità, che rappresenta oggi una scelta politica forte, controcorrente rispetto al negativismo e ai segnali di crisi e sfiducia, e che ritorna anche nel titolo di questo appuntamento: “Generazioni di felicità”.