Aggredisce la compagna in auto, emesso ammonimento da parte del questore di Vibo Valentia
Un uomo di 49 enne è stato ammonito dal Questore di Vibo Valentia a seguito dell’aggressione perpetrata ai danni della compagna.
L’uomo, infatti, a seguito di una lite, aveva afferrato la testa della donna sbattendola sul parabrezza dell’auto su cui viaggiavano, minacciandola anche di morte.
Grazie all’intervento di una familiare veniva allertata una volante della Questura che raggiungeva la donna quando oramai l’uomo si era già allontanato.
A seguito della segnalazione da parte del personale intervenuto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Questore di Vibo Valentia, Dr. Rodolfo Ruperti, previa istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di ammonimento previsto dalla normativa a tutela delle vittime di violenza domestica.
Con l’ammonimento il Questore intima al soggetto a cambiare condotta avvertendolo che esistono elementi a suo carico tali da farlo ritenere pericoloso.
A seguito dell’ammonimento eventuali ulteriori reati del cd. “codice rosso” saranno comunque procedibili d’ufficio e aggravati nella pena.
Il soggetto maltrattante è stato avvisato della facoltà di intraprendere un percorso presso un centro per soggetti autori di violenza con il quale la Questura ha attivato dei protocolli.