Aggredisce un uomo in Piazza Municipio a Vibo Valentia con una mazza da baseball

L’episodio delittuoso risale allo scorso 5 dicembre quando perveniva in Sala Operativa una segnalazione inerente una violenta aggressione ai danni di un uomo con una mazza da baseball nei pressi della centralissima Piazza Municipio di Vibo Valentia.

All’arrivo della Volante l’ignoto aggressore e la vittima si erano già allontanati.

Mentre gli operatori del controllo del Territorio acquisivano prime informazioni per gli approfondimenti investigativi, giungeva sul posto anche personale della Squadra Mobile.

Quest’ultimi al termine di spediti ed accurati accertamenti riuscivano a ricostruire le fasi della vicenda identificando l’autore del violento pestaggio e l’autovettura con cui si era allontanato.

Il soggetto già noto alle Forze dell’Ordine, veniva immediatamente rintracciato e sottoposto a perquisizione. All’interno del veicolo in suo uso veniva sequestrata la mazza da baseball usata come arma durante le fasi dell’aggressione.

Al termine delle formalità di rito l’uomo veniva denunciato per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

All’uomo veniva anche notificato la misura dell’Avviso Orale del Questore di Vibo Valentia, misura monitoria finalizzata a prevenire ulteriori turbative per la sicurezza pubblica per non incorrere in maggiori e più restrittivi provvedimenti.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.