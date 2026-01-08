Aggressione a Orlandino Greco, la solidarietà del sindaco di Santa Maria del Cedro

“Esprimo, a nome mio personale e dell’intera comunità di Santa Maria del Cedro, la più sincera solidarietà e vicinanza a Orlandino Greco, già sindaco di Castrolibero e oggi consigliere regionale della Calabria, per la grave e inaccettabile aggressione subita durante la chiusura delle festività natalizie, nel corso della tradizionale Festa dei Doni di Santa Lucia.

Si tratta di un episodio vergognoso, che condanniamo con la massima fermezza e che non trova alcuna giustificazione, tanto più perché avvenuto in un contesto di festa, condivisione e valori civili che dovrebbero unire e rafforzare le nostre comunità.

A Orlandino Greco va l’augurio di una pronta e completa ripresa, insieme alla convinzione che il rispetto, il dialogo e la legalità debbano sempre prevalere su ogni forma di violenza”.