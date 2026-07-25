Agosto Pietrapaolese 2026 “dalla cultura alle tradizioni, un mese di eventi per vivere la comunità tra mare e borgo”

Un calendario che mette insieme cultura, musica, tradizioni popolari, spiritualità, enogastronomia e spettacolo per raccontare, attraverso gli eventi, l’identità di una comunità.

Ecco l’Agosto Pietrapaolese 2026 un carnet di iniziative pensate per trasformare ogni appuntamento in un’occasione di incontro, promozione del territorio e valorizzazione del legame tra la Marina e il centro storico.

È questa la visione con la quale l’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Manuela Labonia presenta il cartellone degli eventi estivi.

Il calendario prenderà il via lunedì 3 agosto con la presentazione del libro Tra Due Mondi di Nicola Chiarelli, ospitata al Villaggio Il Carlino, per poi proseguire il 4 agosto con i festeggiamenti in onore di San Domenico, organizzati in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria delle Grazie nel centro storico.

La musica sarà protagonista con il Dance Anni ’90 dell’8 agosto, La Corrida lunedì 9 e sabato 22 agosto, la Notte di San Lorenzo con la cover band dedicata a Vasco Rossi il 10 agosto, lo spettacolo di Gigi Soriani – Radio Marte l’11 agosto, la serata cabaret del 13 agosto e il concerto di Salvatore Benincasa, accompagnato dalla tradizionale gara dei fuochi pirotecnici, nella serata di venerdì 14 agosto.

Ampio spazio sarà riservato anche agli appuntamenti che valorizzano la tradizione e le eccellenze locali. Il 17 agosto è in programma la Festa della Birra, mentre il 18 agosto il centro storico ospiterà la Notte Petrupalisa, itinerario enogastronomico accompagnato dalla musica che animerà vicoli e piazze del borgo.

Il programma proseguirà con lo spettacolo delle Fontane Danzanti il 20 agosto, l’animazione dedicata ai bambini il 21 agosto e si concluderà il 28 agosto con il concerto della Cover Band dei Pooh.

L’Agosto Pietrapaolese sottolinea la sindaca Manuela Labonia rappresenta una proposta costruita per coinvolgere residenti, famiglie, visitatori e tanti nostri concittadini che rientrano durante l’estate.

Ogni appuntamento è stato pensato per valorizzare le diverse anime del nostro territorio, facendo dialogare il mare con il borgo, la cultura con l’intrattenimento e le tradizioni con nuove occasioni di aggregazione.

Il cartellone è stato realizzato in collaborazione con il Comitato Cittadino e con il coinvolgimento di associazioni, operatori e realtà del territorio che hanno contribuito alla costruzione del programma.

Dietro ogni evento conclude Labonia c’è il lavoro di una comunità che sceglie di mettersi insieme per accogliere, condividere e promuovere Pietrapaola.

È questo il valore più autentico della nostra estate: fare degli eventi un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e far conoscere il nostro territorio a chi sceglie di viverlo.