Agricoltura che rigenera: da Filadelfia ad Amsterdam, la voce calabrese di Mariano Serratore al Summit europeo del food sostenibile

L’agricoltura rigenerativa è al centro del dibattito internazionale sull’evoluzione dei sistemi agroalimentari, e l’Italia sarà rappresentata da Mariano Serratore, agronomo calabrese e Direttore Tecnico di ICEA, tra i relatori ufficiali del prossimo Sustainable Foods Summit, organizzato da Ecovia Intelligence.

L’evento, considerato uno dei principali appuntamenti europei sull’innovazione sostenibile nel settore food, ospiterà nella capitale olandese esperti, aziende, enti di certificazione e istituzioni internazionali impegnati nella promozione di modelli produttivi e distributivi a basso impatto ambientale, socialmente equi e tracciabili.

Il Sustainable Foods Summit, promosso da Ecovia Intelligence – agenzia londinese indipendente specializzata in ricerche di mercato e strategie di sostenibilità per il settore biologico, etico ed ecologico – è giunto alla sua 16ª edizione e rappresenta un punto di riferimento per l’evoluzione delle politiche e delle pratiche nel mondo dell’agroalimentare.

I temi dell’edizione 2025 includono:

– Agricoltura rigenerativa e clima;

– Etichettatura trasparente e green claims;

– Packaging circolare;

– Innovazione sostenibile nelle filiere.

All’interno di questo contesto, Mariano Serratore interverrà con una relazione dedicata agli standard emergenti in agricoltura rigenerativa, con particolare riferimento alla certificazione Regenerative Organic Certified (ROC) e all’integrazione tra pratiche biologiche e rigenerative.

Agronomo, Mariano Serratore vive a Filadelfia (VV) e lavora in ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale dal 2005. ICEA è uno dei principali organismi di certificazione italiani, pioniere nel biologico, attivo nei settori alimentare e non alimentare, e riconosciuto a livello nazionale e internazionale per il suo impegno nella sostenibilità.

Laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, ha completato la sua formazione con specializzazioni e Master in Project, Risk e Business Management, oltre a un Master in Business Administration (MBA) conseguito presso la prestigiosa Bologna Business School dell’Università di Bologna.

Dal 2022 ricopre il ruolo di Direttore Tecnico per tutti gli schemi di certificazione dell’istituto.

Ha coordinato numerosi progetti e conferenze internazionali sull’agricoltura sostenibile. Nel 2024 ha guidato la prima conferenza mondiale sull’integrazione tra agricoltura biologica e rigenerativa durante il 21° Congresso Mondiale IFOAM a Taiwan.

È inoltre Presidente dell’Associazione COSMOS Standard-AISBL, con sede a Bruxelles, che promuove lo sviluppo di processi produttivi sostenibili per l’industria cosmetica.

La partecipazione di Mariano Serratore al Sustainable Foods Summit 2025 conferma l’attenzione crescente di ICEA verso modelli agricoli capaci di andare oltre la sostenibilità, puntando alla rigenerazione ecologica e sociale dei territori.

In un momento in cui i sistemi alimentari globali sono chiamati a garantire sicurezza, equità e resilienza, l’agricoltura organica e rigenerativa si presenta come una risposta concreta e lungimirante.