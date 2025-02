Agroalimentare ed enogastronomia, algoritmo vincente per costruire destinazioni turistiche

Creare, intorno al patrimonio di ricette della tradizione, occasioni di scambio tra territori diversi; spingere il turismo esperenziale legato alla scoperta dell’enogastronomia locale; valorizzare l’intero paniere agroalimentare, fatto di produzioni autentiche e di qualità.

Le Confraternite che aderiscono alla Federazione Italiana Circoli Enogastronomici possono fare tutto questo ed essere strumenti preziosissimi per costruire e migliorare la reputazione delle destinazioni turistiche.

È quanto emerso nel corso del partecipato evento ospitato a Palazzo Razetti, nel centro storico di Altomonte, che ha segnato il debutto della Confraternita degli Zafarani Cruschi, guidata dal Priore Michele Barbieri, nella FICE; battesimo che ha ricevuto il plauso, tra gli altri, dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa che valorizzano la straordinarietà delle produzioni della Calabria, terra di primati e del direttore dell’Arsac Michela Fulvia Caligiuri, insignita quest’estate del titolo di Madrina dei Cruschi del Pollino. Tra le numerose autorità e personalità presenti insieme a numerosi giornalisti nazionali, a salutare l’ingresso della Confraternita nella FICE c’erano anche il commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria, Giacomo Giovinazzo ed il direttore regionale dell’Inps Calabria Giuseppe Greco.

Patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Altomonte e promosso in collaborazione con l’Associazione Italiana Coltivatori (AIC) e Officine delle Idee, all’evento, dopo gli indirizzi di saluto del Sindaco Gianpietro Coppola, sono intervenuti il presidente della FICE e delegato alla relazione con le confraternite del Nord Ovest e del Centro Sud Marco Porzio, il Gran Priore della Confraternita degli Zafarani Cruschi del Pollino Enzo Barbieri, Elisabetta Santoianni, presidente provinciale dell’Associazione Italiana Coltivatori Cosenza Elisabetta Santoianni, il Priore della Confraternita Michele Barbieri ed Ottavio Cavalcanti, già ordinario di Storia delle tradizioni popolari all’Università della Calabria.

Collana di cruschi rossi, mantello rosso e meno di 10 anni a testa; messi insieme, meno di 40. Virginia Barbieri, Lorenzo Granato, Luisa Guarasci e Rebecca Caparelli sono i giovanissimi Ambasciatori degli Zafarani Cruschi che Priore e Gran Priore hanno voluto premiare ed investire di un importante compito da condividere con i loro coetanei: mangiare sano, possibilmente a chilometro zero, difendere e andare fieri delle ricette della tradizione.

Per l’occasione è stato siglato il gemellaggio tra la Confraternita degli Zafarani Cruschi del Pollino con quella della Frittola Calabrese La Quadara, con sede a San Fili, che si impegna a promuovere il secolare rito della frittolata, diffuso ed apprezzato piatto tipico a base di carni di maiale bollite nel grasso dell’animale nella tradizionale quadara.

La speciale ricetta che riscalda soprattutto gli inverni delle comunità montane, è stata riproposta nella tappa che ha toccato il girono dopo l’evento, San Demetrio Corone e Santa Sofia D’Epiro.

Al tour nel territorio hanno preso parte i rappresentanti delle confraternite provenienti da tutta Italia: dalla Lombardia Il Magistero dei Bruscitti di Busto Arsizio in provincia di Varese e la Confraternita enogastronomica bresciana della Grappa, vini e antichi sapori di Brescia; dal Piemonte L’Ordine dell’Amarena e del Nebbiolo di Sizzano e la Confraternita del Gorgonzola di Cameri di Fara Novarese (Novara); dalla Sicilia sarà Enohobby Club Confraternita Panormita di Palermo; dalla Puglia, la Confraternita del Pampascione salentino di Alezio, in provincia di Lecce e la Confraternita del Capocollo di Martina Franca, in provincia di Taranto.

Per la Calabria erano presenti la Confraternita della Pignata di Cariati, l’Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria, la Confraternita del Baccalà di Cosenza, la Confraternita del Bergamotto e del cibo di Reggio Calabria e la Confraternita della Frittola reggina di Reggio Calabria.

Più o meno un mese tra la raccolta del peperone roggianese, il rituale dell’infilatura nelle tradizionali collane e la fase finale di essiccazione. Bastano invece meno di 2 secondi, perché 3 sono già troppi,

il tempo di calarli nell’extravergine d’oliva bollente, a 180 gradi, per ottenere la magia croccante degli zafarani cruschi. Ci ha pensato l’agrichef e Gran Priore della Confraternita, Enzo Barbieri, a spiegare agli speciali ospiti, durante il suo cooking show, qual è il segreto di questo snack identitario apprezzato fuori dai confini regionali e anche nazionali visto a richiederlo sono in tantissimo da Oltre Oceano.