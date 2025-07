Ai nastri di partenza la Terza edizione del “Chi Stamu Passannu Fest”, la rassegna di cabaret che unisce comicità, riflessione e musica in tre serate consecutive che animeranno Piazza San Francesco.

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tarsiana, inserito nel cartellone del Tarsia Summer Fest 2025, che quest’anno vedrà salire sul palco tre grandi nomi della comicità italiana accompagnati da talenti musicali del territorio.

Siamo profondamente orgogliosi di questa kermesse afferma il Sindaco Roberto Ameruso perché rappresenta l’essenza stessa della nostra identità: Chi Stamu Passannu Fest è un titolo ironico, iconico e anche ricco di significato, che racchiude la voglia di stare insieme, di ridere e riflettere.

Il programma della rassegna prevede tre serate, tutte in Piazza San Francesco, con un format che vedrà l’apertura musicale di artisti locali seguita dagli spettacoli di cabaret dei grandi protagonisti della comicità italiana.

Si parte Martedì 29 con la musica di Elio che aprirà la serata al pubblico, seguita dal live show dell’Attore e comico romano Enzo Salvi, celebre per i suoi personaggi esilaranti dal linguaggio diretto e popolare.

Diventato famoso con i cinepanettoni ha portato in teatro e in tv un umorismo verace legato alla tradizione comica romana.

Mercoledì 30 sarà la volta dell’esibizione musicale di Anna Algieri che introdurrà lo spettacolo di Roberto Ciufoli. Attore, comico e regista, noto al grande pubblico come componente, insieme a Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti, della Premiata Ditta.

Ha lavorato tra teatro, cinema e televisione con un repertorio che unisce comicità intelligente, satira e grande esperienza di scena

La rassegna si concluderà Giovedì 31 Luglio con la musica di Pasquale Borchetta, in apertura allo show di Gene Gnocchi. Un’artista a tutto tondo che non ha bisogno di presentazioni. Comico, conduttore televisivo, scrittore e musicista, famoso per la sua satira surreale e l’umorismo nonsense.

Negli anni ha firmato monologhi e rubriche su importanti programmi Rai e Mediaset, diventando un volto iconico della comicità italiana.

Il Chi Stamu Passannu Fest si conferma dunque come una rassegna capace di portare sul palco comicità di altissimo livello, linguaggio popolare e momenti di riflessione.

Questo festival conclude Ameruso è un incubatore di qualità: la prova che Tarsia, attraverso una strategia condivisa con il mondo associativo, sta costruendo una proposta culturale forte, radicata e innovativa.