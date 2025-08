Akis, il tavolo tecnico regionale per l’innovazione agricola individua priporità e strategie di sviluppo

Si è svolta presso la Cittadella regionale la riunione del tavolo tecnico regionale AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System), il coordinamento volto a rafforzare la cooperazione tra istituzioni, imprese agricole, università, enti di ricerca, associazioni di categoria e altri attori strategici per promuovere l’innovazione e la sostenibilità del comparto agricolo regionale.

Durante l’incontro, sono stati individuati i primi ambiti prioritari di intervento del Coordinamento, con la definizione di 3 focus area, 5 progetti strategici e 5 attività complementari, che guideranno le future azioni del sistema AKIS regionale.

Le tematiche affrontate riguardano aspetti centrali per il futuro dell’agricoltura, tra cui: la sicurezza in agricoltura e la prevenzione dei rischi per gli operatori; l’introduzione di strategie circolari per il riutilizzo dei fanghi in agricoltura, nel rispetto dell’ambiente; il potenziamento del supporto digitale e della tracciabilità di filiera dei prodotti agricoli; l’uso di strumenti digitali per migliorare i processi decisionali in agricoltura; la formazione e sensibilizzazione degli operatori sui temi della sostenibilità agroambientale.

Alla riunione ha preso parte anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che ha sottolineato il ruolo strategico del sistema AKIS come strumento concreto per dare impulso all’innovazione agricola dal basso, valorizzando le esperienze locali e creando sinergie tra ricerca, imprese e territorio.

“Il Coordinamento AKIS – ha dichiarato l’assessore – rappresenta una spinta in avanti necessaria per costruire un’agricoltura regionale più moderna, sostenibile e competitiva, grazie a un approccio di rete e collaborazione”.

Il Coordinamento regionale AKIS proseguirà ora con la definizione operativa dei progetti, l’attivazione dei gruppi di lavoro tematici e il coinvolgimento diretto dei portatori di interesse, con l’obiettivo di costruire un’agenda condivisa per l’innovazione agricola regionale.