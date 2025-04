Al Borgo Autentico calabrese il premio come “Borgo più cinematografico” 

Incetta di premi per il docufilm “Un’altra idea di stare”, prodotto dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia e realizzato da Kaiti Expansion e Frame at Work con la regia di Fabio Fasulo, al Festival Borghi sul set, la kermesse che si è svolta al Cinema Caravaggio di Roma l’1 e il 2 aprile 2025. Il Docufilm girato nel Borgo Autentico di Roseto Capo Spulico si aggiudica la Menzione Speciale della Giuria per il suo “inno alla cosiddetta restanza: l’atteggiamento di chi, nonostante le difficoltà e sulla spinta del desiderio, resta oppure torna nella propria terra d’origine, con intenti propositivi e iniziative di rinnovamento. Attraverso testimonianze significative ed esemplari il film declina diversi modi di (re)stare e ci fa capire che non solo è possibile, ma può diventare desiderabile e straordinariamente efficace per conseguire un’alta qualità della vita”. A ritirare il riconoscimento, la Presidente dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, Rosanna Mazzia, protagonista anche dei panel “Voci ed esperienze dai Borghi d’ltalia“, per portare la voce e le esperienze dei Borghi Autentici d’Italia nel confronto sul Piano Borghi di Italia Nostra.