Al Castello Ducale di Corigliano la IX edizione del Festival delle Candele

Il 26 e 27 agosto 2026 torna il Festival delle Candele, la mostra innovativa giunta alla sua IX edizione.

Per due serate il suggestivo Castello Ducale di Corigliano spegnerà le luci artificiali per lasciarsi illuminare dalla magia di migliaia di candele, dando vita a un percorso immersivo tra arte, luce, musica e spettacolo.

Il Festival, organizzato da Sirius srls in collaborazione con White Castle, nasce da un’idea di Pietro Pietramala, che ne cura anche la direzione artistica.

Uno dei punti centrali della IX edizione sarà la Mostra Innovativa, un percorso diffuso negli spazi del Castello attraverso installazioni artistiche, opere interattive e sperimentazioni visive, affiancato da un ricco programma di musica e performance dal vivo.

La luce diventa materia artistica e strumento di partecipazione. Il visitatore non sarà soltanto spettatore, ma in diverse installazioni entrerà direttamente nell’opera attraverso riflessi, ombre, tecnologia, pensieri e desideri.

Tra le installazioni “Infinite Light”, dove specchi e fiammelle moltiplicano la luce fino all’infinito; “Fumetti a Lume di Candela – Sotto una nuova luce”, mostra di illustrazioni a cura di Angela Sancono; e “Light Up” dell’artista Mario Vetere, inventore della tecnica negativoèpositivo®, un’esperienza interattiva che permetterà al pubblico di scoprire e trasformare visivamente le opere attraverso il proprio smartphone.

Il percorso prosegue con “Medusa of Light”, una suggestiva creatura luminosa sospesa realizzata con candele; “La Maschera Apotropaica Calabrese” del maestro vasaio e ceramista Tommaso Papillo; e “Sea of Dreams”, installazione interattiva dedicata ai sogni e ai desideri che crescerà durante le due serate grazie ai pensieri lasciati dai visitatori.

A completare la mostra “Candle Symbols”, “Fumetti Illuminati – Le Ombre del Castello”, “Human Carillon” di Maria Dolores, “Etherea – Custode dei Ricordi Perduti”, “La Strega” di Antonino Geloso, “Madame la Bougie” del maestro stilista Giuseppe Cupelli, “Inside the Stone Project” di Gabriele Ferrari e Antonio De Rose e “Candle Shot”, shooting fotografico immersivo a lume di candela.

La Mostra Innovativa sarà accompagnata, in entrambe le serate, da un programma di spettacoli che intreccia musica, fuoco, teatro e arti performative.

Si parte alle 21.30 con “Etherea – Custode dei Ricordi Perduti”, performance a cura di Theka De Marco. Alle 22.00 sarà la volta de “Il Mastro Focaio”, performance di giocoleria con il fuoco dell’artista Francesco Cane della compagnia Fuoco & Clownerie, mentre alle 22.30 andrà in scena “Fire Trumpet”, live performance del trombettista Rocco Riccelli.

Alle 23.00 spazio a “Fumetti Illuminati – Le Ombre nel Castello” della Compagnia Teatro delle Ombre; alle 23.30 il violino sarà protagonista con “FLAMING VIOLIN”, live performance di Pasquale Allegretti.

A mezzanotte andrà in scena “Carillon”, performance tra fuoco e musica con Maria Dolores e Pasquale Allegretti.

Dalle 00.30, chiusura in musica con il Live DJ Set di Alessandro Di Cello & Rocco Riccelli.

La IX edizione del Festival delle Candele trasformerà così il Castello Ducale in un grande spazio da attraversare e scoprire, dove Mostra Innovativa, Musica e Performances convivono in un’unica esperienza, accompagnata dalla luce di migliaia di candele.

Progetto MOSTRA INNOVATIVA FESTIVAL DELLE CANDELE finanziato a valere su Avviso Pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” POC 2014/2020 Az.6.8.3 Linea 1 eventi Turistici e culturali nonché il brand Calabria Straordinaria CUP J88J26000180008

FESTIVAL DELLE CANDELE– IX EDIZIONE

26 e 27 agosto 2026 | dalle ore 21.30

Castello Ducale di Corigliano Rossano

Ingresso: 7 euro | Gratuito fino ai 6 anni