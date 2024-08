Al Circolo del Tennis Polimeni  Fulvio D’Ascola racconta Lucio Battisti con “Nel cuore, nell’anima”

La musica è il mezzo migliore per comunicare emozioni, per fermare il tempo rendendolo immobile attraverso il suono delle canzoni.

E’ tutto quello che accade con Lucio Battisti che ha attraversato l’italia degli anni del boom economico, della strategia della tensione, fino a sconfinare nel periodo dell’edonismo reganiano.

Un intreccio di storie, canzoni, aneddoti con tanta musica e video, che saranno raccontati domenica 18 agosto alle ore 21:15 al Circolo del Tennis Polimeni di Reggio Calabria con ingresso libero nell’ambito dell’attività estiva e della partnership tra il Circolo e l’Associazione Incontriamoci Sempre.

Sul palco con il maxi schermo arriva SOUNDSTORIES “Nel cuore,nell’anima” di Fulvio D’Ascola sociologo, docente, scrittore che racconta Battisti attraverso le pagine del libro di Ernesto Assante che ha scritto una bellissima biografia sull’artista italiano.

Un viaggio attraverso gli esordi, l’apice del successo, il rapporto con Mogol, Mina e Celentano. Le contaminazioni musicali progressive e la dimensione internazionale delle registrazioni degli album.

Una geografia sociale e musicale da scoprire in una domenica d’agosto, con il first act inziale in cui Michela Velardi dialogherà con Fulvio D’Ascola che con la sua voce sottolineerà i momenti di interazione attraverso filmati anche inediti e le canzoni di Battisti che diventeranno il viaggio emozionale della memoria con trenta canzoni e quaranta frame video.

Appuntamento da sottolineare con l’evidenziatore per risalire il tempo attraverso la musica.