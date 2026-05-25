Al Circolo Tennis Rocco Polimeni grande evento letterario con la Giornalista di LA7 Marianna Aprile

Martedì 16 giugno alle ore 20.00, nella splendida cornice dello storico Circolo Tennis Rocco Polimeni, si terrà la presentazione del libro “La promessa” della giornalista e scrittrice Marianna Aprile.

L’evento rientra nell’ambito della rassegna “Calabria d’Autore”, storico format promosso dall’associazione Incontriamoci Sempre ODV.

A condurre l’incontro sarà il vicepresidente dell’associazione, Marco Mauro. Porterà i saluti istituzionali il presidente del Circolo, l’Avv. Ezio Privitera.

Dialogheranno con l’autrice l’Avv. Natale Carbone e la presidente di Biesse, Bruna Siviglia.

Ottant’anni di Repubblica

Il 1946 rappresenta un anno decisivo per le donne italiane. Dopo un lungo percorso segnato da conflitti, rivendicazioni ed esperienze fondamentali come la Resistenza, prima con le elezioni amministrative di marzo e poi con il referendum del 2 giugno e l’elezione dell’Assemblea Costituente, le donne votano e vengono votate per la prima volta: nascono così elettrici ed elette.

A Montecitorio arrivano le ventuno Costituenti, il cui contributo alla Carta costituzionale fissa principi fondamentali che le battaglie delle generazioni successive di donne, attiviste, femministe e parlamentari di destra e di sinistra riusciranno a trasformare in leggi concrete e nuovi diritti: divorzio, aborto, tutela della maternità, parità salariale e riforma del diritto di famiglia.

Ma qual è oggi lo stato di salute di quei diritti? E il fatto di avere, per la prima volta, una donna a Palazzo Chigi racconta davvero di un Paese in cui la lotta per la piena cittadinanza femminile può dirsi conclusa?

Ricostruendo vicende dimenticate e attraversando le straordinarie biografie di donne troppo a lungo ignorate, Marianna Aprile ripercorre una storia lunga ottant’anni e si interroga su ciò che resta della promessa del suffragio femminile: le donne considerano ancora il voto “una cosa stupenda”, come lo definì Lula Tonini nel 1946?