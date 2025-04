Al Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea due giorni di eventi divulgativi: focus su verde urbano, salute e tutela delle foreste

Il primo incontro “Verde Urbano e Salute”, incardinato nell’ambito del ciclo di seminari Riforest@graria, ha evidenziato il crescente interesse della comunità scientifica e dell’opinione pubblica sui benefici del verde urbano per la salute umana, analizzando gli effetti positivi degli spazi verdi sulla salute mentale, fisica e sociale.

Il seminario, ponendo l’attenzione sulla necessità di politiche urbane mirate, ha approfondito il ruolo del verde urbano nella mitigazione dell’inquinamento e nel miglioramento della qualità della vita.

L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del Prof. Andrea Proto, Coordinatore del Corso di Laurea triennale in Scienze Forestali e Ambientali, dal Prof. Marco Poiana, Direttore del Dipartimento di Agraria, dal Dott. Salvatore Fuda, Consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e del Dott. Antonino Sgrò, Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali.

La relazione è stata tenuta dal Prof. Giovanni Sanesi, Professore ordinario dell’Università degli Studi di Bari. L’attività divulgativa rientra all’interno delle azioni previste dal progetto finanziato dal Ministero e coordinato dalla città Metropolitana che ha consentito la riforestazione della collina che circonda la sede del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria con oltre 5.000 nuovi alberi.

L’Aula Seminari “F.S. Nesci”, è stata ancora palcoscenico del secondo evento dal titolo “Tuteliamo e Valorizziamo le Foreste per un Futuro Sostenibile”, ciclo di incontri promossi dal Comando Regionale Carabinieri Forestale Calabria in sinergia con i docenti del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali UNIRC.