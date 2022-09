Al Duomo di Reggio la Polizia di Stato festeggia il suo Patrono, San Michele Arcangelo

Condividi

Stamattina, la Polizia di Stato ha festeggiato il suo Patrono San Michele Arcangelo con la celebrazione di una Santa Messa presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria officiata dal Vicario Generale della Diocesi di Reggio Calabria-Bova Don Pasqualino Catanese.

Alla funzione religiosa hanno partecipato le autorità civili e militari e gli esponenti di diverse associazioni.

Contestualmente, in occasione del “Family Day”, sono stati allestiti in Piazza Duomo numerosi stand a cura delle Specialità della Polizia di Stato e dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico. Tra i mezzi della Polizia di Stato esposti, invece, protagonista è stata la nuova autovettura Alfa Romeo Giulia, che sarà utilizzata per le attività di controllo del territorio.

Presenti in piazza anche l’Associazione della Polizia di Stato DonatoriNati e l’Avis con un’autoemoteca per effettuare una raccolta straordinaria di sangue e consentire ai poliziotti ed ai cittadini di manifestare la loro solidarietà.