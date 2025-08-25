Al Giudice della Corte Costituzionale Francesco Saverio Marini il Premio dell’associazione “Viva Vitalità Italiana Calabria”

Sarà premiato a Pentone il neo eletto Giudice della Corte Costituzionale Francesco Saverio Marini, lo rende noto l’associazione “Viva Vitalità Italiana Calabria” presieduta da Amerigo Marino, che promuove la prestigiosissima iniziativa.

L’evento di terrà nella sala consiliare del Comune di Pentone, Giovedì 4 Settembre 2025, alle ore 17.00. Il premio, a firma del noto orafo Michele Affidato, sarà consegnato alla presenza dei rappresentanti istituzionali comunali, provinciali e regionali.

A presentare la cerimonia, il conduttore radiofonico Massimo Brescia coadiuvato dal Presidente Amerigo Marino e dal Socio fondatore Marcello Tarantino.

Il premio, che sarà consegnato da Michele Affidato nelle mani di Francesco Saverio Marini, rientra nelle finalità statutarie dell’associazione “Viva Vitalità Italiana Calabria”, che si prefigge l’obiettivo di restituire memoria storica del luogo, degli uomini e delle vicende che hanno interessato la comunità pentonese.

Infatti, va evidenziato che il nonno di Francesco Saverio Marini era proprio di Pentone.

In passato, la meritoria associazione ha conferito il premio al già Presidente della Corte Costituzionale Annibale Marini, successivamente il Sindaco di Pentone Vincenzo Marino gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Anche i fratelli del Giudice, Avvocati Renato e Giuseppe, riceveranno un riconoscimento sempre a firma Michele Affidato.

“Viva Vitalità Italiana Calabria”, presieduta da Amerigo Marino, promuove le personalità che onorano la nostra terra, la Calabria; non a caso ha già in serbo di premiare il principe Fulco Ruffo di Calabria, poiché Pentone, da quanto si evince da un documento storico del 1248, risultava feudo di proprietà dei Ruffo.

La comunicazione di eventi di così particolare prestigio è affidata al giornalista Francesco Stanizzi.

Giovedì 4 Settembre, dopo la cerimonia di premiazione, in onore degli illustri ospiti intervenuti si terrà un rinfresco nei locali della sede associativa. L’evento, di particolare valenza culturale e istituzionale, si fregia del patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e del Comune di Pentone.

Invitate le massime autorità, fra cui il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso.