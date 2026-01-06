Al Gom arriva la Befana solidale della Polizia Locale di Reggio Calabria

Tra la Befana e i bambini c’è da sempre un rapporto particolare magico e incantato.

Se la Befana si fa aiutare dalle volanti dei Vigili Urbani per portare i propri doni a destinazione allora anche quelle macchine, quelle persone in divisa rubano un po’ di incanto, di magia e diventano per un giorno portatori di sogni, di speranza e di gioia.

Con questo spirito la Polizia Locale di Reggio Calabria, nella mattina della Befana ha visitato il reparto di pediatria del Gom.

Donando calze pieni di leccornie ma anche gadget , presidi sanitari e tablet per i piccoli degenti del reparto.

Un’idea nata da tre agenti immediatamente abbracciata da tutto il settore.

Un modo semplice, diretto e concreto si stare accanto a chi ha bisogno in un giorno particolare e mostrare il cuore di mamme, papà e figli che batte sotto l’uniforme blu.