Al MarRC “Cultura ed Educazione Finanziaria con Arte”

L'evento di grande rilievo culturale e sociale, si terrà il prossimo 23 settembre alle ore 18 presso la sala adiacente ai celebri Bronzi di Riace.

Il prossimo 23 settembre alle ore 18, nella prestigiosa cornice del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, presso la sala adiacente ai celebri Bronzi di Riace, si terrà un evento di grande rilievo culturale e sociale dal titolo:

“Cultura ed Educazione Finanziaria con Arte”

L’iniziativa, promossa e organizzata da Giovanni Floccari, responsabile dell’agenzia Banca Widiba di Reggio Calabria, nasce con l’obiettivo di coniugare il valore dell’arte con la diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi economici e finanziari, oggi più che mai fondamentali per famiglie, professionisti e imprese.

Durante l’incontro interverranno esperti del settore che offriranno spunti di riflessione e strumenti pratici per affrontare con maggiore sicurezza le sfide del presente e del futuro, in un dialogo che unisce bellezza, cultura e conoscenza.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Un’occasione unica per vivere un momento di crescita personale e collettiva in uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano

