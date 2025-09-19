Al MarRC “Cultura ed Educazione Finanziaria con Arte”

“Cultura ed Educazione Finanziaria con Arte”

L’iniziativa, promossa e organizzata da Giovanni Floccari, responsabile dell’agenzia Banca Widiba di Reggio Calabria, nasce con l’obiettivo di coniugare il valore dell’arte con la diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi economici e finanziari, oggi più che mai fondamentali per famiglie, professionisti e imprese.

Durante l’incontro interverranno esperti del settore che offriranno spunti di riflessione e strumenti pratici per affrontare con maggiore sicurezza le sfide del presente e del futuro, in un dialogo che unisce bellezza, cultura e conoscenza.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Un’occasione unica per vivere un momento di crescita personale e collettiva in uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano