Al Mondadori Point di Palmi la presentazione del libro “Sono morto ma non lo sapevo” di Vincenzo Fuorviante Furfaro

PALMI (RC) :: 21/07/2025 :: Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro civile e della parola che provoca e fa riflettere. Giovedì 24 luglio, alle ore 19:30, la Libreria Mondadori Point di Palmi ospiterà la presentazione del libro “Sono morto ma non lo sapevo”, scritto da Vincenzo Fuorviante Furfaro e pubblicato da Città del Sole Edizioni, nella collana “La Bottega dell’Inutile”.

Liberamente ispirato al celebre monologo “Io, se fossi Dio di Giorgio Gaber”, il testo prende vita attraverso una voce immaginaria – quella di Gaber stesso – che si aggira tra le rovine morali e culturali dell’Italia di oggi, senza sapere di essere morto. Un’idea originale, che diventa pretesto per un dialogo serrato tra passato e presente, tra la satira tagliente del Signor G e le contraddizioni del nostro tempo.

L’incontro sarà introdotto dai saluti di Francesco Liotti, referente di Calabria Condivisa, mentre a dialogare con l’autore sarà Giambattista Crea, animatore culturale e profondo conoscitore del pensiero gaberiano.

Il libro non è un semplice omaggio, né una rivisitazione nostalgica. È un testo teatrale vivo, attuale, lucido, che affronta con ironia e profondità i nodi irrisolti della nostra società: l’informazione-spettacolo, l’appiattimento culturale, l’ipocrisia del potere, la perdita del senso critico. Il tutto filtrato dalla sensibilità dell’autore, che unisce passione civile, rigore intellettuale e una scrittura affilata, a tratti surreale.

“Sono morto ma non lo sapevo” è già stato portato in scena con successo dall’attore Vincenzo Petullà al Teatro Gentile di Cittanova, in un’interpretazione intensa che ha coinvolto e provocato il pubblico, confermando la forza teatrale e civile del testo.

Già segretario coordinatore di “Taurianova Capitale Italiana del Libro”, Furfaro si è distinto in questi anni per l’impegno nella promozione culturale e per una scrittura che sa coniugare intelligenza critica e autenticità. Il suo libro è un invito a riaccendere lo sguardo, a non lasciarsi anestetizzare dal rumore di fondo del presente.

L’evento è promosso in collaborazione con Calabria Condivisa, la Pro Loco di Palmi, Kiwanis Club, Kairòs e con il patrocinio del Comune di Palmi.