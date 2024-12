Al Museo del Presente di Rende Andy Warhol – Pop Art Revolution

Il Museo del Presente di Rende ospita Andy Warhol – Pop Art Revolution, una mostra straordinaria che celebra il genio visionario della Pop Art.

Curata da Gianfranco Rosini della Rosini Gutman Collection – Iconars, l’esposizione, organizzata da Mazinga Eventi – Art Exhibition, co-curatela di Marilena (Maria) Morabito, è patrocinata dal Comune di Rende e finanziata con risorse PAC 2014/ 2020- Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità Settore Cultura”.

Andy Warhol, figura simbolo del Novecento, ha trasformato oggetti quotidiani a icone della cultura popolare in opere d’arte senza tempo. Dalle celebri lattine di Campbell’s Soup ai ritratti di Marilyn Monroe e Elvis Presley, Warhol ha rivoluzionato il modo di percepire il concetto di arte, abbattendo le barriere tra cultura alta e cultura popolare. Non è stato solo un artista, ma un rivoluzionario che ha saputo anticipare e influenzare i temi della contemporaneità, dall’ossessione per la fama alla società dei consumi, ridefinendo i confini e i canoni artistici.

La mostra propone un percorso che ripercorre le tappe salienti della sua carriera, partendo dagli anni ’50 con la tecnica del blotted line, fino alle grandi opere degli anni ’70 e ’80.

Il percorso si snoda dalle primissime opere come il Wild Raspberries, passando per le meravigliose serie di soggetti come: Dollar, Marilyn, Candy Box, Vesuvius, fino alle opere degli anni settanta ed ottanta; concludendo infine il percorso della storia artistica di Warhol con l’annuncio della Messa in sua memoria del 1987, raffigurante la sua opera “omaggio” alla Madonna di Raffaello.

Oltre alle opere che raccontano il viaggio di Andy Warhol in Italia ed in Europa, la Collezione Rosini Gutman, naturalmente, comprende anche le opere più “Americane”, come Elvis, Liz Taylor, Flowers, Campbell’s Soup, i Dollars ed i ritratti di Liza Minnelli.

Accanto ai suoi lavori più celebri, l’esposizione include opere inedite come il ritratto di Regina Schrecker, stilista italiana e amica dell’artista.

Queste importanti presenze, uniche e significative, mettono in luce l’intensa relazione di Warhol con l’Italia e le sue radici europee.

Tra le sezioni più affascinanti, anche un focus sulla sua attività di graphic designer, con copertine discografiche famose e prototipi di abiti realizzati in cellulosa e cotone. Inoltre, saranno esposti anche i Mitici Memorabilia che raccontano il lato più intimo e meno conosciuto del genio della Pop Art.

La Collezione Rosini Gutman offre uno sguardo alternativo alle altre grandi collezioni di Warhol ed una prospettiva unica e intima sull’artista, che pone l’accento non solo sulle sue opere più “americane”, ma anche su quelle che rappresentano il legame con le sue radici europee, svelando aspetti meno noti del suo percorso artistico.