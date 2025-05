Al PalaCalafiore la quarta edizione de “I Guardiani dello Stretto”

Si è svolta presso il PalaCalafiore la quarta edizione de “I Guardiani dello Stretto”: manifestazione di Kickboxing che ha ormai raggiunto livelli nazionali.

L’evento, organizzato dall’ASD Dekaju di Demetrio Rosace, ha registrato la partecipazione di centinaia di atleti di ogni età e provenienza accreditandosi, in assoluto, come evento sportivo di riconosciuto prestigio.

A portare i saluti istituzionali, per il Comune di Reggio Calabria, erano presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il consigliere delegato allo sport ed al turismo Gianni Latella e l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo.

L’importante manifestazione sportiva si è svolta, infatti, nel prestigioso PalaCalafiore grazie ad un protocollo con il Comune che ha previsto l’utilizzo gratuito della struttura.

“Un fatto bellissimo ed un’emozione unica vedere il nostro rinnovato Palasport ospitare un evento di questa portata e di questo va dato merito e bisogna ringraziare la DeKaju di Demetrio Rosace che ha portato nella nostra città un evento di richiamo nazionale ha dichiarato il Sindaco Falcomatà con sentito entusiasmo compito delle istituzioni è quello di supportare le associazioni che fanno enormi sacrifici per consentire ai loro associati, ai ragazzi ed alle famiglie di poter sviluppare le loro attività in un contesto dignitoso.

In questo senso ha proseguito il primo cittadino stiamo lavorando per migliorare le strutture sportive della nostra città.

Il palaCalafiore è un esempio sicuramente positivo ma possiamo e dobbiamo fare ancora di più e meglio. Questa è la dimostrazione di quanto quando istituzioni, privati ed associazioni sportive camminano insieme, si possano realizzare eventi di questo tipo danno lustro alla città.”

Il consigliere comunale delegato allo Sport, Gianni Latella, ha ribadito quanto l’amministrazione comunale stia investendo nel settore dello sport ed in manifestazioni di tale livello quali strumenti di attrazione di flussi turistici oltre che di promozione di attività sportive che non hanno nulla da invidiare a quelle più popolari.

“È motivo di grande orgoglio ha dichiarato Latella per noi amministratori registrare iniziative di assoluto prestigio, come questa di oggi, che vede protagonisti centinaia di atleti di ogni età provenienti da varie parti d’Italia.

Ciò è stato possibile ha proseguito grazie alla sinergia virtuosa di istituzioni ed associazioni sportive.

Un’occasione per la città ha chiuso il consigliere per far emergere il binomio sport-turismo che valorizza territorio ed attività sportive premiando il lavoro prezioso di moltissimi soggetti”.

L’ assessore alla programmazione Carmelo Romeo ha ribadito l’ importanza di sostenere al meglio iniziative che danno valore al territorio ed alla loro ricaduta sociale come aspetto immateriale di assoluta rilevanza.

“Questa iniziativa ha dichiarato è lo specchio degli indirizzi politico-amministrativi della giunta Falcomatà, che hanno l’espressa volontà di generare, attraverso varie tipologie di eventi, processi positivi che creino valore e rigenerazione sociale, nonché strumenti ed opportunità oggettive di sviluppo culturale ed anche economico”.

Il ricco programma si è sviluppato durante la giornata raccogliendo l’entusiasmo di migliaia di reggini ed appassionati di settore. Nel corso della manifestazione, a nome dell’organizzazione, il Maestro Demetrio Rosace ha consegnato alle istituzioni presenti un omaggio in ricordo della giornata.