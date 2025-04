Al Planetario Metropolitano Pythagoras la “Luna di Pasqua: una notte di rinascita”

“Di anno in anno ci accorgiamo che la data della Pasqua non è sempre la stessa, alcune volte cade in marzo e altre volte in aprile senza rispondere, a quanto pare, a nessuna logica.

Invece, nel 325, il primo Concilio di Nicea stabilì che la solennità della Pasqua di Resurrezione dovesse essere celebrata nella domenica seguente il primo plenilunio successivo all’equinozio di primavera.

Sebbene l’origine della celebrazione della Pasqua si basi su fatti storici e antiche tradizioni, con un profondo senso spirituale per il giudaismo e il cristianesimo, non smette comunque di essere interessante per le sue intime connotazioni astronomiche”.

Di questo si parlerà martedì 15 aprile alle ore 21.00, al Planetario Metropolitano Pythagoras.

La Professoressa Angela Misiano terrà una conversazione su “Luna di Pasqua: una notte di rinascita”, sarà l’occasione per scambiarci gli auguri di Pasqua, sorteggiare il vincitore dell’Uovo della Ricerca dell’AIRC Comitato Calabria e ringraziare tutti coloro che, con un piccolo contributo, sostengono la ricerca contro il cancro.

L’attività rientra nelle iniziative previste all’interno della Primavera Reggina promossa dal Comune di Reggio Calabria.