Al Planetarium Pythagoras i “Sussurri cosmici”: un viaggio tra le onde gravitazionali con la ricercatrice Maria Concetta Tringali 

Il 2025 si chiude all’insegna della grande scienza al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Martedì 30 dicembre, alle ore 18.00, la cupola del planetario metropolitano ospiterà un incontro di alto profilo scientifico dal titolo evocativo “Sussurri cosmici: Natale con le onde gravitazionali”.

La relatrice sarà un’eccellenza reggina, la Dottoressa Maria Concetta Tringali, ex allieva del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” e cresciuta nel vivaio del Planetarium Pythagoras, oggi è ricercatrice presso lo European Gravitational Observatory (EGO) di Cascina (Pisa), il centro che ospita l’interferometro Virgo, uno degli strumenti più avanzati al mondo per “ascoltare” il cosmo.

Le onde gravitazionali rappresentano una nuova finestra sull’Universo, permettendoci di osservare fenomeni estremi come la fusione di buchi neri e stelle di neutroni.

Dalla prima rivelazione nel 2015 a oggi, queste osservazioni hanno rivoluzionato la nostra comprensione del cosmo, mettendo alla prova la Relatività Generale e i modelli di evoluzione stellare.

Durante l’incontro verrà introdotto il concetto di onda gravitazionale e illustrato il principio di funzionamento di un interferometro, con particolare attenzione all’interferometro Virgo.

Si ripercorreranno le principali scoperte ottenute negli ultimi anni e lo stato attuale delle osservazioni, evidenziando come l’Universo si sia rivelato più ricco e sorprendente di quanto previsto.

Una parte dell’incontro sarà dedicata al ruolo delle sorgenti di rumore ambientale e al modo in cui esse possono influenzare le prestazioni di Virgo.

Verranno illustrati i metodi utilizzati per monitorare l’ambiente e individuare le diverse sorgenti di rumore, accennando, infine, al futuro dell’interferometro Virgo e dei rivelatori di onde gravitazionali, destinati ad aprire nuove e affascinanti possibilità di osservazione del cosmo.

Al termine della conferenza, dalla teoria si passerà all’emozione dell’osservazione diretta. Gli esperti dello staff del Planetario guideranno il pubblico ai telescopi per ammirare, condizioni meteo permettendo, Luna, Giove e Saturno.

Un’opportunità speciale per salutare l’anno trascorso e scambiarsi gli auguri sotto le meraviglie del cielo invernale, coniugando la passione per la scienza al calore delle festività.