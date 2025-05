Al Salone di Torino il ministro Giuli esalta la riuscita di Taurianova Capitale

Si è incentrata sulla rituale consegna del libro fotografico con le attività svolte a Taurianova nell’anno da Capitale del Libro, da parte del sindaco Roy Biasi, la cerimonia istituzionale del passaggio di consegne alla città di Subiaco svoltasi a Torino, alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in occasione del Salone Internazionale del Libro.

Così come era avvenuto l’anno prima nello stesso contesto, quando gli amministratori della cittadina calabrese avevano ricevuto dalle mani dell’allora sindaco di Genova, Marco Bucci, la simbolica raccolta delle immagini che ciascuna delle 5 Capitali fin qui susseguitesi hanno arricchito, l’incontro al quale per il Comune hanno partecipato anche l’assessore alla Cultura, Maria Fedele, e la bibliotecaria Serafina Grillo è stato l’occasione per rinnovare la collaborazione tra le due città, lanciata il mese scorso quando gli amministratori laziali avevano partecipato all’evento conclusivo delle manifestazioni calabresi.

Quest’anno, presenti per Subiaco il sindaco f.f. Emanuele Rocchi e l’assessore Grazia Timperi, è toccato al ministro in prima persona spendere parole di straordinaria portata sui risultati culturali ottenuti.

«Taurianova ha detto il ministro Giuli ha dimostrato sul campo la capacità di non limitarsi alla logica dell’eventificio.

Lì è stato fatto qualcosa di estremamente efficace, la diversificazione dell’offerta culturale è stata il valore che ha reso vincente quel programma».

Un intervento che, facendo eco alle espressioni usate a Torino anche da Luciano Lanna e da Adriano Monti Buzzetti, rispettivamente direttore e presidente del Centro per il libro e la lettura, ha posto l’autorevole sigillo sul programma “la Città della Cultura” condotto attraverso la realizzazione di oltre 300 incontri che hanno promosso il libro, la lettura e l’immagine della cittadina calabrese.

«Desidero ringraziare il ministro Giuli per le parole usate nei confronti di Taurianova ha detto il sindaco Biasi che alimentano ulteriormente quel clima di entusiasmo che la città sta continuando a vivere, grazie anche alla riapertura della biblioteca, dimostrando la nostra capacità di onorare al meglio la fiducia e l’apertura di credito che il ministero, attraverso le sue diverse articolazioni, ha saputo dimostrare nei confronti di una piccola cittadina del profondo Sud.

Interpretiamo questo ulteriore incoraggiamento anche come lo stimolo a proseguire nell’opera di coinvolgimento, specie dell’universo giovanile, che la trasmissione del sapere favorisce grazie a quel patto ideale con la scuola, le associazioni, le parrocchie che abbiamo promosso sin dall’inizio del nostro mandato».

«Non a caso annuncia l’assessore Fedele che di Tcl è stata anche direttore artistico siamo già pronti a far partire giovedi prossimo una nuova edizione di “Taurianova Legge”, una delle kermesse annuali e pre estive su cui si è innervato il programma di Capitale, a dimostrazione che quello per la cultura per noi non è un impegno transitorio, o retorico, ma una prova quotidiana per sollecitare quell’elevamento delle coscienze che si rende necessario nei nostri territori».