Al Teatro Cilea l’associazione Attendiamoci porta in scena “Pinocchio”

Una storia straordinaria, fatta di speranza e di sogni che diventano realtà, all’interno della quale ritrovarsi per seguire le avventure di un burattino fatto di legno ma così profondamente umano.

L’Associazione Attendiamoci Odv, all’interno delle proprie attività di servizio ai giovani presenta un nuovo spettacolo carico di emozioni e significati. Tutti i giovani coinvolti (registi, attori, musicisti, coreografi, costumisti ecc.) sono esclusivamente volontari che hanno deciso di dedicare gran parte del proprio tempo libero alla ideazione e realizzazione dello spettacolo. Un lavoro impegnativo, durato mesi, frutto della sinergia di un numeroso gruppo di giovani, da chi calcherà il palcoscenico vestendo i panni dei personaggi della famosa fiaba di Carlo Collodi ai musicisti e cantanti che eseguiranno dal vivo le musiche della inedita colonna sonora composta di Carlo Aurelio Colico, non dimenticando chi ha collaborato nella regia e nelle realizzazioni di costumi e scenografie, ciascuno mettendo a servizio di questa iniziativa competenze, abilità, passione.

Questa la programmazione: due serali (14-15 Maggio) e un matinée (15 Maggio) in due turnazioni (9:00/11:30) dedicato agli Istituti Scolastici della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Continue Reading