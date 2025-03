Al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia prosegue la rassegna Teatro Ragazzi per le scuole

Prosegue la consueta stagione TEATRO RAGAZZI per le scuole ideata e promossa dalla Compagnia Teatrop di Lamezia in collaborazione con numerose altre compagnie teatrali di tutta Italia.

Il prossimo appuntamento in cartellone (26/27 marzo 2025 ore 10) è “La bella e la bestia” a cura della compagnia La Contrada con la regia di Daniela Gattorno e la partecipazione degli attori Enza De Rose, Francesco Paolo Ferrara e Francesco Godina.

L’adattamento di Livia Amabilino e Lorella Tessarotto sul palcoscenico del Teatro Comunale Grandinetti ci presenta la celebre fiaba riadattata ai giorni nostri. Bestia e Bella si ispirano ai noti personaggi che hanno incantato diverse generazioni e che riescono a instaurare un rapporto davvero speciale fra loro.

Bestia ha il grande sogno di trovare qualcuno che non si spaventi per il suo aspetto fisico e sia desideroso di scoprire anche la sua anima.

Bella, che ha un grande cuore, non si ferma alle apparenze e accetta di conoscere Bestia anche per le sue doti e le sue qualità. Un lavoro che invita soprattutto bambini e ragazzi a valutare le persone e la realtà in genere oltre l’immagine esteriore.

Sempre al Teatro Comunale Grandinetti la stagione del teatro per le scuole continuerà con la rappresentazione de “Il piccolo principe” della compagnia Centro Rat Teatro dell’Aquario e “Little rainbow ridinghood”, uno spettacolo bilingue in inglese e italiano, della compagnia Bloom Theatre.

“Gli spettacoli scelti per la stagione 24/25 raccontano le storie antiche spesso poco conosciute spiegano Greta Belometti e Pierpaolo Bonaccurso, direttori artistici di Teatrop ma che ancora oggi offrono spunti di grande riflessione e permettono alla magia del teatro di affiancare la crescita del giovane pubblico”.

Per le recenti giornate del Carnevale hanno ottenuto grande riscontro le matinée al Teatro Grandinetti e nei comuni di Maida; in scena la compagnia Ortoteatro che ha rappresentato gli spettacoli “Il contastorie: La strega dell’acqua e il bambino di ciccia” e “La nascita di Arlecchino”.

Nel mese di gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, Teatrop ha inteso celebrare il ricordo della Shoah ospitando lo spettacolo “Le Carlottine” della compagnia Errare Persona.

La stagione di teatro nelle scuole è co-finanziata con risorse PSC (Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02) erogate ad esito dell’Avviso di Distribuzione, Progetti Speciali per lo sviluppo dell’attività teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.