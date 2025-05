Al Teatro ‘Francesco Cilea’ di Reggio Calabria, la 17esima edizione del ‘Calabria Fest Rai Tutta Italiana’

E’ stato presentato oggi a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la 17esima edizione del ‘Calabria Fest Rai Tutta Italiana’, il festival della nuova musica italiana, che inizierà oggi, 8 maggio, a Reggio Calabria e fino al 10 maggio al teatro ‘Francesco Cilea’.

La tre giorni è condotta da Gianmaurizio Foderaro, storica voce di Radio Rai, che cura anche la consulenza musicale. I media partner sono Rai Isoradio, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Italia, organizzato dall’associazione culturale Art-Music&Co, con la direzione artistica di Ruggero Pegna.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, il consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, Gianmaurizio Foderaro, conduttore e dirigente Rai, Maria Cristina Zoppa, inviata Rai Italia, ed il direttore artistico dell’evento Ruggero Pegna.

Nelle tre serate, ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, il Festival presenterà i live di alcuni dei migliori talenti della nuova scena musicale, premiandoli con i ‘Calabria Music Awards – The Best of The Year’, premio alle migliori nuove proposte dell’anno, tra quelle segnalate da Isoradio e Rai Radio Tutta Italiana.

Ogni sera sono previsti anche alcuni ospiti speciali. Questo il programma delle tre serate: giovedì 8 maggio saranno di scena il cantautore romano Mirkoeilcane, la giovane cantautrice pugliese Lauryyn, l’originalissima cantante lucana Sofia Briscese in arte Fluente, la band pop rock romana dei Cosmonauti Borghesi, ospite il travolgente Roy Paci con i suoi Aretuska.

Venerdì 9 maggio, grande attesa per il cantautore, scrittore e poeta pugliese Gio Evan, il rapper e cantautore genovese Matsby, il talento indie rap romano Rondine, il cantante e pianista napoletano Walter Ricci, la cantautrice e scrittrice Amara, reduce dal duetto sanremese con Simone Cristicchi. Sabato 10 maggio arriveranno la diciottenne Mimì, vincitrice di Xfactor 2024.

Con lei a chiudere l’edizione ci saranno il cantautore abruzzese Dile, la cantautrice e compositrice romana La Campa, il rapper Anastasio, vincitore della 12.ma edizione di Xfactor, la cantautrice e chitarrista Erica Mou.

Il Calabria Festa Rai tutta italiana avrà inoltre un ampio spazio mediatico, ogni mattina alle 11:00 Gianmaurizio Foderaro curerà uno speciale in diretta su Isoradio, inoltre durante le tre serate saranno realizzati servizi, interviste e speciali per Rai Radio tutta Italiana, Rai Play e Radio Italia. Anche il Tgr Rai e Rai news seguiranno l’evento con loro inviati.

“Continua l’idea da parte della città di Reggio Calabria e della Città metropolitana di promuovere l’immagine della nostra bella terra, attraverso eventi di caratura nazionale e internazionale.

In questo caso siamo molto contenti e orgogliosi di legare il nome della nostra città ad un festival di altissima qualità, pregio artistico e musicale che negli anni ha lanciato tantissimi talenti”.

Così il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà che aggiunge:

“Al Teatro Cilea avremo un mix di talenti emergenti del panorama musicale artistico italiano con artisti già ampiamente affermati. Sarà un modo anche affinché loro stessi possano dire qualcosa in più sulla nostra città, scoprirla, riscoprirla e quindi promuoverla anche attraverso i loro canali social”.

Il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio ha detto: “Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente nella nostra città il ‘Calabria Fest Tutto Italiano’ un evento che vede come protagonista la Rai, la Città metropolitana, che ha sostenuto economicamente la manifestazione e il Comune di Reggio Calabria che ha concesso il teatro Cilea.

Vogliamo continuare a offrire queste occasioni di divertimento e spensieratezza con buona musica, lo facciamo perché amiamo questa terra e perché la pianificazione e la programmazione che stiamo portando avanti anche per il futuro ci riserverà delle piacevoli sorprese”.

Secondo Gianmaurizio Foderaro, conduttore delle serate e dirigente Rai: “Abbiamo molte aspettative perché è vero che questo festival lo facciamo da tanto tempo, però è sempre un piacere di vedere concretizzare delle idee e un progetto. Anche se il festival si svolge in tre serate, alle sue spalle ci sono almeno otto mesi di lavoro, scelta degli artisti, contatti, esigenze logistiche che vanno messe in conto per la buona riuscita.

Siamo molto contenti di farlo a Reggio Calabria, perché il territorio, secondo me, è un valore aggiunto, la bellezza del territorio unita alla qualità di quanto vedranno e sentiranno gli spettatori, spero possa fare il resto. Ritengo sia il miglior veicolo promozionale per le prossime edizioni e altre iniziative di questo tipo”.

Il direttore artistico del festival Ruggero Pegna ha affermato: “Il Calabria Fest Tutta Italiana è l’unico festival ufficiale Rai che c’è in Calabria, nel corso di tutti questi anni, questa è la 17.ma edizione, ha promosso e acceso i riflettori sui grandi talenti della nuova musica emergente.

Basta ricordare che nelle passate edizioni abbiamo ospitato Serena Brancale che oggi è un’artista italiana anche a livello internazionale, ma anche Fabrizio Moro, nomi di grande impatto anche oltre che mediatico sul pubblico.

Siamo convinti che anche quest’anno avremo dei nomi di cui sentiremo parlare in futuro, oltre ad ospiti già affermati.

E’ confermata la presenza costante della Rai con Isoradio, Rai Radio tutti italiana, Rai Italia. Il nostro auspicio ha concluso è che questo festival possa avere una sede stabile a Reggio Calabria, città splendida che si presta ottimamente per questo tipo di eventi”.