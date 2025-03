Al teatro Manfroce arrivano i Solisti di Kiev accompagnati da Mario Stefano Pietrodarchi e da Davide Di Ienno

Il teatro Manfroce di Palmi si prepara ad essere pervaso dalla “Magia della danza tra antico e moderno” dei Solisti di Kyev accompagnati da Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneòn e Davide Di Ienno alla chitarra.

Il nuovo appuntamento con la rassegna Synergia 49, organizzata dall’associazione Amici della Musica Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2024 della Regione Calabria, è per martedì 4 marzo alle ore 21:15.

Fondata dall’insigne violinista e didatta russo Bohodar Kotorovych nel 1996, l’Orchestra da Camera Ucraina (National Chamber Ensemble), in origine i Solisti di Kyev, oggi è diretta da Valeriy Sokolov, nativo dell’Ucraina, e composta da musicisti di assoluto primo piano del calibro di Gerard Causse (viola), Jeremy Menuhin (piano), Alexandar Madžar (piano), Gary Hoffmann (violoncello), Nikita Borisoglebsky (violino), David Geringas (violoncello).

Calore, emotività, empatia contaminano le note di un concerto che è anche un omaggio a Nikos Skalkottas (1904 – 1949) con le cinque danze greche per orchestra d’archi (I. Epirotikos; II. Kretikos; III. Tsamikos; IV. Arkadikos; V. Kleftikos), ad Astor Piazzolla (1921 – 1992) con Double concerto, Pour guit are, Bandonéon et orchestre à cordes (1985), Hommage à Liège, Introducciòn – Tacet, Milonga e Tango, e a Béla Bartok (1881-1945) con Romanian folk dances per archi (1917) – Jocul cubata (Danza del bastone) Energico e festoso, Braul (Danza della fascia) Allegro, Pe loc (Danza sul porto) Andante, Buciumeana (Danza del corno) Moderato, Poarga romaneasca (Polka rumena) Allegro, Maruntel (Danza veloce) Allegro, Allegro vivace. Infine Ottorino Respighi (1879 – 1936) con le Antiche arie e danze – suite n. 3 (1932) – Italiana (Fine sec. XVD -Andantin, Arie di corte (Sec.XVI) Andante cantabile, Allegretto, Vivace, Lento, Allegro vivace, Vivacissimo, Andante cantabile, Siciliana (Fine sec.XVI) Andantino, Passacaglia (1692) Maestoso, Vivace, e Raffaele Bellafronte (1961) con Suite n. 2 in prima esecuzione assoluta nella versione per bandoneòn, chitarra e orchestra d’archi (2019) – H.isterico, Histetico, Romantico, Tango.

Lo stile espressivo e poetico del National Chamber Ensemble “Kyiv Soloists” si combina con il talento del carismatico fisarmonicista e bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e del chitarrista Davide Di Ienno, dando vita al viaggio musicale unico ed emozionante dal titolo “Magia della danza tra antico e moderno”.

Palmi, 2 marzo 2025