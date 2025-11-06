Al via a Pellaro la riqualificazione dei viali alberati, sopralluogo del sindaco Falcomatà

Sono iniziati nei giorni scorsi a Pellaro i lavori previsti nell’ambito del programma di riqualificazione dei viali alberati della zona sud della Città.

Il progetto prevede una serie di interventi che puntano a rigenerare o sostituire le alberature esistenti o di piantarne di nuove, sulle vie principali della frazione costiera.

Complessivamente, solo nel quartiere di Pellaro, saranno piantati più di un centinaio di nuovi alberi, tra sostituzioni di quelli secchi o compromessi e nuove piantumazioni.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al vicesindaco Paolo Brunetti e ai progettisti dell’opera, hanno effettuato un sopralluogo sul “cantiere” che interesserà le principali vie della frazione di Pellaro: via delle Rimembranze, via Longitudinale, via Nazionale dalla traversa D alla O.

“L’obiettivo ha affermato il sindaco Falcomatà è quello di restituire bellezza alle nostre strade, rigenerando il patrimonio arboreo per migliorare la qualità dell’aria, riequilibrando l’ecosistema urbano e scegliendo delle specie arboree, con il supporto di esperti agronomi, che non soffrano il traffico veicolare e che non danneggino con le radici la sede stradale e i marciapiedi”.

“Il sopralluogo ha spiegato ancora il primo Cittadino è stato anche l’occasione per ricevere suggerimenti e migliorativi dialogando direttamente con i cittadini.

E’ proprio ragionando insieme a loro che abbiamo deciso un lieve modifica del progetto originario, evitando le aiuole rialzate che restringevano la sede stradale e riducevano i parcheggi.

Ringrazio i tecnici che hanno redatto il progetto anche per la disponibilità ad ascoltare i cittadini del quartiere ed applicare i migliorativi richiesti.

Un esempio positivo di progettazione condivisa ha concluso Falcomatà che ci consentirà di realizzare un’opera funzionale, bella, utile e soprattutto misurata sulle esigenze di chi vive ogni giorno il quartiere”.