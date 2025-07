Al via a Tarsia il concorso fotografico “Tarsia Fiorita – Balconi che incantano”

Educare lo sguardo alla bellezza, promuovere la partecipazione attiva all’eco-sostenibilità e al decoro urbano, quello che passa da un caso colorato sul davanzale di una finestra o di una pianta rampicante che sale su per le pareti di una dimora storica.

La rivoluzione green e gentile, può e deve partire anche da casa propria.

Ed è, questa, la mission di Tarsia Fiorita – Balconi che Incantano, il concorso fotografico gratuito destinato ai residenti di Tarsia, delle sue contrade e ai tarsiani nel mondo.

L’iniziativa invita a immortalare balconi, terrazze, giardini e spazi fioriti, trasformandoli in opere d’arte capaci di incantare e ispirare. Le iscrizioni sono aperte e sarà possibile inviare le proprie foto entro la prossima domenica 10 agosto.

È quanto fa sapere, Katia Cannizzaro, presidente dell’Associazione culturale Musikart, promotrice del Festival Tarantarsia, giunto quest’anno alla 17esima edizione.

Il Concorso, nello specifico si inserisce nella sezione Social&Green ed è destinata a valorizzare bellezza e identità del borgo.

La kermesse è organizzata grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comunale e cofinanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3, erogate a seguito dell’Avviso Attività Culturali 2023 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

Invitiamo tutti i concittadini, residenti e non aggiunge la Presidente Cannizzaro a partecipare al concorso e a non perdere un’occasione preziosa per promuovere non solo il patrimonio culturale ed artistico di Tarsia, ma anche per recuperare il senso di bellezza.

Rendiamo il nostro paese conclude Cannizzaro più colorato e accogliente, partendo proprio dalle nostre case.

Nell’ambito della XVII edizione del Festival Tarantarsia, il concorso esalterà ogni spazio fiorito, espressione dell’amore per il verde e del rispetto per l’ambiente, contribuendo a rendere Tarsia un luogo ancora più accogliente.

La partecipazione al concorso è semplice e gratuita: basta inviare una o più foto del proprio spazio verde decorato con fiori, piante, rampicanti e tutto ciò che esprima il proprio impegno per l’ambiente, all’indirizzo mail dell’Associazione assomusikart@gmail.com.

Le immagini saranno poi pubblicate sulle pagine social ufficiali del Festival Tarantarsia e sottoposte al giudizio del pubblico, che potrà esprimere la propria preferenza tramite like.

I tre allestimenti più votati saranno premiati durante la serata conclusiva del Festival Tarantarsia 2025, in un momento di festa e condivisione che celebrerà la bellezza e l’impegno della comunità.