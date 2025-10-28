Al via a “Tele Salute”, il progetto di Telecardiologia della Pro Loco di Amendolara nell’Alto Ionio Cosentino – VIDEO

Amendolara (CS), 28 ottobre 2025 – SI fa strada l’attività di volontariato promossa dal terzo settore, specie nell’ambito della salute con sempre più servizi di prevenzione gratuiti.

La Pro Loco di Amendolara, in collaborazione con l’amministrazione comunale, a tal proposito ha dato vita a “TeleSalute”, un progetto finanziato dalla Regione Calabria, mirato alla tutela della salute dei cittadini.

Il servizio, attivo in tutto la zona dell’Alto Ionio Cosentino, è mirato a salvaguardare la salute dei cittadini, e prevede esami gratuiti come ECG e Holter pretorio e cardiaco, a cura di paramedici specializzati.

I risultati verranno poi sottoposti al personale della cardio chirurgia del Policlinico di Bari mediante la Piattaforma Cardio Online Europe.

Le visite saranno disponibili lunedì e mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 su prenotazione, presso il piano terra del Municipio di Amendolara.