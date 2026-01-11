Al via al “Festival del Mediterraneo” a Gioia Tauro per la promozione e la divulgazione dell’arte e della cultura tra la gente – VIDEO

Gioia Tauro (RC), 11 gennaio 2024 – Un grande impulso all’arte e alla cultura quello che darà il Festival del Mediterraneo, inaugurato nei locali della Sala Fallara di Gioia Tauro. Promosso dalla Commissione Arte e Cultura del Rotary Club Gioia Tauro, l’evento ha dato avvio a 5 incontri durante i quali verranno trattati temi legati all’arte di Caravaggio, di Van Gogh e a quella sacra, con un appuntamento finale dedicato interamente al cinema.

Un Festival che si propone di fare cultura in una città, quella di Gioia Tauro, candidata a Capitale della Cultura 2028.

Fino al 24 gennaio, Palazzo Fallara sarà sede di una mostra, curata dallo storico e conservatore di beni culturali calabrose Franco Luzza. Il visitatore avrà accesso all’esposizione di 12 opere firmate da artisti provenienti da tutta Italia.

Un ruolo importante nella realizzazione dell’evento lo ha fatto e lo fa il Rotary Club Gioia Tauro, instancabile nel lavoro di promozione della cultura tra le gente.

Un supporto prezioso per tutta l’Amministrazione Comunale che in vista di una cosi importante candidatura del paese, si impegna nella riqualificazione culturale del territorio.

Una sinergia tra due enti essenziali per riportare in auge la vera identità di Gioia Tauro.