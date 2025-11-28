Reggio Calabria

Al via al “Gallico Wine Festival” edizione 2025 tra buon cibo, musica e cultura – INTERVISTE

Un evento mirato alla valorizzazione della tradizione enogastronomica del territorio, che includerà anche il divertimento destinato a grandi e piccoli

Gallico (RC), 28 novembre 2025 – Sabato 29 e domenica 30 novembre Gallico Superiore accoglierà il “Gallico Wine Festival”, edizione 2025 proponendo ai visitatori un’atmosfera variegata, caratterizzata da buon cibo, musica e cultura. 

Ad ospitare l’evento, divenuto un appuntamento fisso per gli appassionati di vino e buoni intenditori dell’eccellenze enogastromiche del territorio, l’Ekoru Village nel quale saranno allestiti stand, mercatini artigianali e Luna Park: un weekend che unisce la passione e la professionalità di chi si approccia al mondo dei vini, al divertimento destinata a grandi e piccoli. 

Ad inaugurare il Gallico Wine Festival, sabato 29 novembre, il tradizionale taglio del nastro a cui seguirà la presentazione ufficiale dell’evento.

Durante il weekend presso l’Ekopru Village, sarà possibile degustare i pregiati vini delle migliori aziende vinicole locali tra cui quelle della Vallata del Gallico e della Vallata di Sant’Agata. 

A dare un tocco di ludicità sarà il Palio delle Botti di Vino, la sfida che unirà sport e tradizione e includerà anche i più piccoli con la presenza di alcuni istituti scolastici del territorio.

Non mancheranno le attrattive per gli appassionati di musica e arte; previste saranno infatti sfilate di moda, esibizioni di danza, spettacoli musicali e mostre raffigurative che marcheranno l’aspetto culturale insito nell’organizzazione del festival. 

A fine giornata, inoltre, l’evento si concluderà con la consegna di gadget e sorprese. 

Un’iniziativa la cui direzione artistica è stata affidata a Antonello Panzera, che mira alla valorizzazione dell’enogastronomia locale, patrimonio culturale per eccellenza della nostra terra. 

