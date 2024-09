Al via i corsi serali all’ Istituto Professionale Alberghiero e Turistico “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni

Prenderanno il via lunedì 30 settembre le lezioni del Corso Serale dell’Istituto Professionale Alberghiero e Turistico “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni, precedute da un incontro-conferenza nell’aula magna “E. Loi” dell’Istituto.

Analogamente al corso diurno, gli indirizzi attivi sono i seguenti: Enogastronomia (tecniche di cucina, abbinamenti, conoscenza dei prodotti), Sala e vendita (servizio al cliente, gestione delle prenotazioni, tecniche di vendita), Accoglienza turistica (gestione di strutture ricettive, organizzazione di eventi, promozione del territorio).

Obiettivo primario del corso e delle sue articolazioni, che grazie agli orari di svolgimento delle lezioni (dalle 16.00 alle 20.10 dal lunedì al venerdì) favorisce la conciliazione tra lavoro e studio, è quello di favorire gli studenti in una prospettiva di riqualificazione professionale e di offrire loro un’opportunità di sbocco lavorativo al termine del ciclo formativo.

Il corso di studi è articolato in tre periodi didattici, corrispondenti rispettivamente al primo (1^ e 2^ classe) e secondo biennio (3^ e 4^ classe), e al terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma professionale (classe 5^).

Al corso serale possono iscriversi: gli adulti, anche sprovvisti di cittadinanza italiana, che siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; coloro che hanno compiuto il 16°anno d’età, purché in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che dimostrino, per documentati motivi, di non poter frequentare il corso diurno; chi è già in possesso del diploma di scuola secondaria.

Benché il termine previsto per le iscrizioni sia fissato al 31 ottobre, le iscrizioni per il primo e il secondo periodo didattico possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno scolastico.