Al via i laboratori estivi gratuiti di arte, musica, sport e gioco del progetto “Intrecci Abitiamo il Lametino” di  ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia APS 

Prenderanno il via nel mese di giugno i laboratori estivi gratuiti dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni promossi da ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia APS nell’ambito del progetto “Intrecci – Abitiamo il Lametino”.

L’iniziativa nasce da un percorso di collaborazione territoriale costruito insieme a realtà educative, associative e comunitarie del territorio lametino. I laboratori estivi rappresentano così non solo un’opportunità educativa e ricreativa per i bambini, ma anche il risultato concreto di una rete di comunità che promuove inclusione, accoglienza e partecipazione.

Un ruolo centrale è svolto dalle parrocchie cittadine, che non si limitano a ospitare le attività, ma diventano parte attiva del percorso educativo e comunitario.

I laboratori si inseriscono infatti all’interno di esperienze e attività già vive nei quartieri e nelle comunità parrocchiali, valorizzando il lavoro quotidiano che queste realtà svolgono con bambini e famiglie.

È proprio da questa collaborazione stretta e concreta che prende forma una vera comunità educante, capace di mettere insieme energie, competenze e relazioni per costruire spazi aperti e inclusivi dedicati all’intera comunità.

Accanto alle parrocchie, il progetto coinvolge anche associazioni e operatori del territorio che contribuiranno alla realizzazione delle attività laboratoriali attraverso esperienze dedicate all’arte, alla musica, alla danza, allo yoga, allo sport e al gioco educativo.

Un lavoro collettivo che punta a promuovere socialità e partecipazione, creando occasioni di incontro tra bambini di origine rom e non rom in un’ottica di inclusione reale e di costruzione di legami comunitari.

I laboratori sono rivolti ai bambini lametini dai 6 agli 11 anni e si svolgeranno dal 9 al 26 giugno (esclusi sabato e domenica), dalle ore 9 alle 12:30, in collaborazione con le parrocchie di San Giovanni, San Francesco di Paola e Beata Maria Vergine Addolorata, e dall’ 1 al 15 luglio (esclusi sabato e domenica), dalle ore 9 alle 12:30, presso l’Hub Casa della Cultura, in Via della Quercia Antica 16.

Le iscrizioni sono gratuite e aperte fino al 10 giugno presso la sede di ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia APS, in Via Giolitti n. 8.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340 3980328.

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto “Intrecci – Abitiamo il Lametino”, realizzato grazie ai fondi europei della Regione Calabria nell’ambito della programmazione PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027.