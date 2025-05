Al via i lavori di messa in sicurezza e rigenerazione delle strade Sp64 e Sp104dism tra Palizzi e Pietrapennata

“I lavori afferma il vicesindaco Versace hanno l’obiettivo di ripristinare lo stato di viabilità di un tratto disagiato e poco sicuro, soprattutto in previsione dell’estate e dell’arrivo dei numerosi turisti e visitatori per un luogo fortemente caratteristico sia a livello paesaggistico che storico, basti pensare alla presenza del Castello di Palizzi che presto sarà riconsegnato al Comune di Palizzi dopo un lungo restauro a cura della Soprintendenza di Belle Arti di Reggio Calabria e Vibo Valentia”.

Da analisi effettuate in sito il piano viario risente in alcuni tratti del deterioramento del bitume e in altri l’abbassamento/cedimento dello stesso.

Verrà posta una particolare attenzione alla messa in sicurezza delle strade, intervenendo prevalentemente sull’installazione di sistemi di ritenuta, distinguendosi in barriere metalliche (guard-rail) e opere in calcestruzzo ed, inoltre, il rifacimento del manto stradale ove necessario, con antecedente fresatura dello stesso e successiva posa del tappetino stradale prevedendo, laddove siano presenti avvallamenti o dissesti del piano viabile, la risagomatura mediante la posa del bitume a disposizione. Lungo l’intera percorrenza sarà inoltre apposta l’opportuna segnaletica orizzontale, anch’essa preventivata in progetto.

“Questo è ancora un altro degli interventi programmati e in via di realizzazione sul territorio metropolitano afferma Versace molto atteso e sollecitato al fine di garantire la sicurezza della circolazione per la popolazione interessata e non solo.