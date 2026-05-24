Al via il 2° corso di comunicazione nel progetto ‘‘Giovani leoni europei 2023’’

Prosegue con risultati incoraggianti il lavoro del progetto “Giovani leoni europei 2023”, approvato e finanziato dal Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito degli interventi socio-educativi strutturati finalizzati al contrasto della povertà educativa nel Mezzogiorno e al sostegno del Terzo settore.

Dopo il positivo riscontro ottenuto dal primo percorso formativo, è già in fase di pianificazione il secondo modulo dedicato alla comunicazione, volto ad approfondire strumenti, linguaggi e strategie utili alla promozione efficace dell’azione comunicativa.

Un’attività che ha visto protagonisti numerosi giovani corsisti, coinvolti con entusiasmo nelle diverse fasi del progetto e guidati dal sociologo e giornalista Antonio Iapichino, responsabile dell’azione formativa.

Il percorso si articola in due moduli da 30 ore ciascuno. Il primo si è svolto presso i locali del Liceo/Ite di Mirto Crosia e della Themes Formation Center, nella cittadina ionica, offrendo agli studenti un’opportunità concreta per acquisire competenze fondamentali nella costruzione e diffusione della comunicazione progettuale.

Partendo dall’abc della comunicazione, i partecipanti hanno affrontato temi centrali quali il processo comunicativo tra esseri umani, il funzionamento dei mezzi di comunicazione di massa, la distinzione tra comunicazione verbale e non verbale, oltre all’importanza dello stile e dell’efficacia del messaggio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla redazione del comunicato stampa, al ruolo delle agenzie di stampa e ai meccanismi della divulgazione dell’informazione attraverso giornali, radio, televisione e internet.

“I ragazzi hanno appreso che non si può non comunicare ha evidenziato il dottore Iapichino comprendendo come ogni azione, anche progettuale, necessiti di una strategia comunicativa chiara e strutturata.

L’obiettivo è formare piccoli comunicatori consapevoli, capaci di promuovere attività, risultati e valori nella comunità sociale”.

Il primo modulo si è concluso con la realizzazione di un elaborato scritto da parte dei corsisti, testimonianza concreta delle competenze acquisite.

Ora l’attenzione si concentra sulla strutturazione del secondo modulo, anch’esso di 30 ore, che si svolgerà presso le aule della Themes formation center e consentirà ad altri ragazzi di acquisire competenze legate al mondo della comunicazione.

L’intera attività progettuale è stata pianificata dalla Themes Formation Center, presieduta da Fiorella Cassiano, in qualità di ente capofila, in partenariato con il Comune di Crosia, la Croce Rossa Italiana, l’Istituto di istruzione superiore di Cariati e l’Organizzazione di volontariato Salviamo Campana.

Il progetto “Giovani leoni europei 2023” rappresenta un’importante opportunità di crescita per numerosi ragazzi del territorio del basso Jonio cosentino, coinvolti in un articolato programma che comprende, oltre alla comunicazione, anche formazione in lingua inglese, cittadinanza europea, educazione socio-affettiva, competenze digitali e nuove tecnologie, primo soccorso, manovre salvavita e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Un investimento concreto sul futuro delle nuove generazioni, con l’obiettivo di rafforzarne competenze, consapevolezza e partecipazione attiva alla vita sociale e civile del territorio.