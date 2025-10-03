Al via il campionato: la Smile Cosenza Pallanuoto debutta contro Trieste

Sabato 4 ottobre alle ore 14.00, presso la piscina comunale di Campagnano, prende ufficialmente il via la nuova stagione sportiva della Smile Cosenza Pallanuoto.

La squadra femminile cosentina affronterà Trieste nella prima giornata di campionato, dando il via a un percorso che si preannuncia ricco di emozioni, sfide e voglia di riscatto.

Dopo settimane di preparazione intensa, le ragazze della Smile sono pronte a scendere in vasca con grinta e determinazione, portando in acqua i colori di Cosenza e l’orgoglio di una città che crede nello sport come strumento di crescita e coesione.

«Siamo carichi e motivati. Vogliamo dare il massimo fin da subito e contiamo sul sostegno del nostro pubblico», ha dichiarato lo staff tecnico alla vigilia dell’incontro.

Il presidente Francesco Manna ha voluto rivolgere un messaggio diretto alla squadra e ai tifosi:

«Questo esordio rappresenta molto più di una partita: è il frutto del lavoro, della passione e dell’impegno di un gruppo che crede nei valori dello sport e nella forza del territorio. Invitiamo tutti a partecipare, a sostenere le nostre ragazze e a vivere insieme questa nuova avventura. La Smile è pronta, e Cosenza sarà con noi».

Anche la dirigenza ha espresso grande fiducia per l’avvio del campionato: «Abbiamo costruito una squadra giovane, determinata e consapevole. Ogni atleta porta con sé talento e spirito di squadra. Il nostro obiettivo è crescere, competere e rappresentare al meglio la nostra città. Il pubblico sarà il nostro valore aggiunto».

La società Smile Cosenza Pallanuoto invita stampa, istituzioni e cittadini a partecipare numerosi.

L’ingresso è libero e la presenza del pubblico sarà fondamentale per dare alle ragazze la giusta carica in questo esordio stagionale.

Appuntamento, dunque, alla piscina Comunale di Campagnano. Sabato 4 ottobre, ore 14.00

Diretta streaming su Spazio AQA YouTube.