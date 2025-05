Al via il Celico International Arts Festival 2025

Celico diventa il palcoscenico di un viaggio tra teatro, cinema, musica e letteratura. Finita l’attesa, è tutto pronto per la prima giornata del “Celico International Arts Festival”: rassegna che esplora il tema della metamorfosi.

All’evento inaugurale, presentato dalla giornalista Gabriella D’Atri, in programma venerdì 24 maggio alle 20:00 al Teatro delle Arti di Celico, attesissima la presenza del regista canadese David Cronenberg e la proiezione del film “A History of Violence”.

La pellicola, a vent’anni dalla prima uscita, nota per la capacità di esplorare le trasformazioni dell’identità e della psiche umana, si inserisce perfettamente nel fil rouge del festival.

Il Celico International Arts Festival è itinerante e prevede eventi e attività anche all’Università della Calabria e nella città di Cosenza.

Dal 24 al 31 maggio: artisti, musicisti e creativi saranno protagonisti di quotidiani confronti con il pubblico, creando un dialogo tra le diverse discipline e le culture.