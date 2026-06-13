Catanzaro

Al via il Master di II livello in “Artificial Intelligence, Internet of Things & Big Data” dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio39 minuti fa
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Università Magna Graecia di Catanzaro
Al via il master di secondo livello in “Artificial Intelligence, Internet of Things & Big Data” promosso dall’Università degli Studi Magna Græcia.
L’Ateneo di Catanzaro, guidato dal rettore Giovanni Cuda, attraverso questo percorso formativo segna un passo importante per il potenziamento delle competenze tecnologiche e digitali nel contesto regionale.
Il corso è stato realizzato grazie al finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del progetto ‘Patti Territoriali dell’Alta Formazione delle Imprese’, di cui  è referente per l’Umg il prof. Stefano Alcaro. Grazie al sostegno del MUR, gli iscritti hanno l’opportunità di seguire il master gratuitamente, attraverso una misura concreta finalizzata a sostenere il talento e l’accesso allo studio specialistico.
L’iniziativa punta a creare un raccordo strategico tra l’eccellenza accademica e le esigenze di innovazione del sistema produttivo.
La gestione del Master è affidata al Direttore, il prof. Paolo Zaffino, e al Co-direttore, prof. Carlo Cosentino, che ne cureranno il coordinamento didattico e lo sviluppo del programma scientifico.
Il piano di studi prevede un approccio fortemente orientato all’applicazione pratica sul territorio locale: oltre alla formazione in aula, i partecipanti svolgeranno un periodo di stage e tirocinio presso aziende specializzate nel settore digitale che operano e investono sul territorio calabrese.
Questa sinergia è pensata per favorire il trasferimento tecnologico immediato e per offrire risposte concrete alla richiesta di profili professionali avanzati da parte delle imprese locali.
“L’obiettivo del Master è offrire una preparazione di alto livello in ambiti cruciali come l’Intelligenza Artificiale, la gestione dei dati e l’internet delle cose, connettendo direttamente gli studenti del master con il mercato del lavoro locale” è stato evidenziato dai docenti a margine della cerimonia.
Attraverso lo sviluppo dei “Patti Territoriali”, l’Ateneo di Catanzaro consolida il proprio ruolo di promotore della crescita economica e dell’innovazione in Calabria.
La formazione di specialisti in grado di governare le tecnologie di Intelligenza Artificiale, dell’Internet delle Cose e dell’analisi dei Big Data rappresenta una risorsa strategica per la transizione digitale del tessuto imprenditoriale regionale.
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