Al via il Matrioska Music Festival, il borgo diventa spettacolo a Belvedere Marittimo

A Belvedere Marittimo nasce una nuova stagione culturale aperta a tutti: è il Matrioska Music Festival – Borgo Spettacolo, una rassegna musicale che animerà il centro storico del paese ogni giovedì sera, da maggio a ottobre 2025 (escluso agosto).

Musica dal vivo ogni giovedì sera, da maggio a ottobre, nella splendida Piazza Palmento di Belvedere Marittimo. Un festival gratuito con jazz, classica, etnica e lirica.

Il Festival è promosso dall’Istituto Calabrese di Politiche Internazionali (IsCaPI), in collaborazione con l’Associazione Pitagora Mundus e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo, e si svolge con il supporto tecnico di AJ Multimedia Service.

Ogni appuntamento avrà luogo in Piazza Palmento alle ore 21:00, con ingresso libero. Il pubblico potrà assistere a una programmazione variegata e di qualità, che propone quattro generi musicali in rotazione: Jazz, Musica Classica, Musica Etnica e Musica Lirica, diretti rispettivamente da Gianni Avolio e Rosa Antonuccio.

Il Festival è pensato per coinvolgere residenti, visitatori, studenti e famiglie in un’esperienza condivisa di bellezza, partecipazione e valorizzazione del borgo.

Gli eventi si inseriscono in una visione di sviluppo sostenibile e accessibile, attenta all’ambiente, alla cultura e alla coesione sociale.

Il Matrioska Music Festival – Borgo Spettacolo si distingue nel panorama delle iniziative culturali per la sua struttura modulare e pluridisciplinare, articolata su base settimanale, pensata per integrare in un’unica piattaforma concerti dal vivo, formazione interculturale, mediazione linguistica e cittadinanza attiva.

Non si tratta di una semplice rassegna musicale, ma di un dispositivo culturale stabile e replicabile, fondato sull’intreccio tra linguaggi artistici differenti jazz, classica, etnica e lirica e sul coinvolgimento diretto di artisti, tecnici, studenti e comunità locali.

La varietà dei repertori non risponde solo a logiche estetiche, ma è pensata come metodo di inclusione e dialogo tra mondi simbolici: ogni genere è una soglia culturale, ogni serata un laboratorio esperienziale.

Matrioska si configura dunque come un festival-pilota a vocazione territoriale e mediterranea, in grado di connettere la dimensione locale dei borghi con reti educative e culturali internazionali.

Il modello adottato si fonda su criteri di sostenibilità economica e ambientale, sull’uso creativo dello spazio pubblico e su una governance flessibile, capace di adattarsi ai contesti senza snaturarne l’identità.

PROGRAMMA DI GIUGNO 2025

Piazza Palmento, Belvedere Marittimo – ore 21:00 – Ingresso gratuito

• Giovedì 5 giugno – Jazz

Francesco Miniaci Trio ft. Giovanni Amato

Giovanni Amato – Tromba

Francesco Miniaci – Pianoforte

Mimmo De Paola – Contrabbasso

Maurizio Mirabelli – Batteria

• Giovedì 12 giugno – Classica & Neoclassica

Daniele Fabio – Chitarra e composizione

• Giovedì 19 giugno – Etnica

Irene Cantisani – Voce

Fedele Astorino – Fisarmonica

Ciriaco Siniscalchi – Chitarra

• Giovedì 26 giugno – Lirica

Opera in Love

Rosa Antonuccio – Soprano

Fedele Forestiero – Tenore

Antonio Puntillo – Pianoforte