Al via il percorso per il nuovo Piano Faunistico – Venatorio Regionale

Si è svolto presso la Cittadella regionale un importante incontro promosso dal dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale con la partecipazione delle principali associazioni professionali, di categoria, ambientaliste e venatorie, tra cui Legambiente e rappresentanze del mondo della caccia, per avviare il percorso di aggiornamento del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

Durante la riunione è stata evidenziata dal direttore generale, Giuseppe Iiritano, la necessità di procedere alla revisione del Piano vigente, risalente al 2003, per adeguarlo alle nuove normative europee e nazionali, nonché ai profondi cambiamenti ecologici e sociali che hanno interessato il territorio regionale negli ultimi due decenni.

Il nuovo Piano dovrà rispondere a sfide attuali e complesse, tra cui la diffusione incontrollata del cinghiale e le relative criticità in ambito agricolo e sanitario; la crescente pressione antropica su habitat naturali e faunistici; gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi regionali; la necessità di una gestione sostenibile della fauna selvatica e delle attività venatorie; l’urgenza di dotarsi di strumenti moderni e scientificamente fondati di pianificazione faunistico-ambientale.

In linea con la prassi consolidata del dipartimento Agricoltura e con un approccio orientato alla concertazione, è stato deciso di avviare un tavolo tecnico multidisciplinare e partecipato, che coinvolgerà istituzioni, enti locali, associazioni ambientaliste e venatorie, portatori di interesse e soggetti esperti del settore.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i documenti preliminari del piano per recepire le prime osservazioni degli stakeholder.

Il nuovo Piano sarà elaborato in stretta collaborazione con ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e vedrà il coordinamento congiunto tra i dipartimenti regionali Agricoltura, Territorio e Tutela dell’Ambiente, Tutela della Salute e Welfare, garantendo coerenza con le politiche regionali in materia ambientale, agricola e sanitaria.

“L’aggiornamento del Piano Faunistico-Venatorio rappresenta un atto dovuto ma soprattutto una grande opportunità per costruire una strategia moderna, sostenibile e condivisa di gestione della fauna sul nostro territorio – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. La Regione Calabria intende promuovere un modello di governo del territorio in cui la tutela della biodiversità, l’attività venatoria regolamentata, la sicurezza pubblica e la protezione delle produzioni agricole possano coesistere attraverso un approccio scientifico e partecipato”.

Il tavolo tecnico sarà operativo già dalle prossime settimane, con l’obiettivo di avviare il percorso per l’approvazione del nuovo Piano entro l’autunno.